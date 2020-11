Engelberg sagt Talgemeinde ab und setzt Urnenabstimmung an Die Talgemeinde am 24. November findet nicht statt. Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus sagt Engelberg die Gemeindeversammlung ab. Stattdessen wird am 17. Januar 2021 eine Urnenabstimmung durchgeführt. 03.11.2020, 09.16 Uhr

(pd/mu) Steigende Fallzahlen und Spitaleinweisungen hätten dazu geführt, dass der Bundesrat die Massnahmen gegen das Coronavirus wieder verschärft habe, schreibt der Einwohnergemeinderat Engelberg in einer Mitteilung. Obwohl Gemeindeversammlungen rechtlich gesehen noch möglich wären, sagt er die geplante Budget-Talgemeinde vom 24. November ab.

Demokratische Mitwirkung soll allen offenstehen

Unter den aktuellen Voraussetzungen sei nicht gesichert, dass alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Talgemeinde teilnehmen könnten. Dies trotz eines strengen Schutzkonzeptes. Wenn sich jemand in Quarantäne befinde oder selber am Virus erkrankt sei, so dürfe diese Person nicht an der Talgemeinde teilnehmen, hält der Gemeinderat weiter fest. Personen, welche sich zur Risikogruppe zählen müssten, hätten allenfalls Hemmungen und Ängste, an der Talgemeinde zu erscheinen. «Dies alles sind Hürden, welche die Teilnahme an der Talgemeinde für einzelne Personen verhindern oder erschweren. Der Einwohnergemeinderat setzt sich dafür ein, dass die Hürden zur demokratischen Mitwirkung möglichst tief sind», so die Mitteilung weiter.

Neuansteckungen müssen deutlich reduziert werden - auch im Sinne des Tourismus

Von der zweiten Welle sei die gesamte Innerschweiz viel stärker erfasst, als dies noch im Frühling der Fall war. Der Einwohnergemeinderat begrüsst die Massnahmen von Bundes- und Regierungsrat. Der Tourismus ist für die Engelberger Volkswirtschaft überlebenswichtig. Wenn die Fallzahlen in den nächsten Wochen deutlich reduziert werden können, so kann dies für die kommende Wintersaison ein sehr positives und wichtiges Zeichen sein. Auch unter diesem Aspekt ist der Einwohnergemeinderat der Meinung, dass in den kommenden Wochen gar keine Veranstaltungen stattfinden sollen und sagt die Talgemeinde auch deshalb ab.

Am 17. Januar kommen das Budget der Gemeinde Engelberg, jenes des Sporting Parks sowie diverse Objektkredite an die Urne.