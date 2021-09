Nach Corona: Touristiker wollen ihre Branche umgestalten

Engelberg So wollen die Bergbahnen ihre Branche nach Corona umgestalten – und nachhaltiger machen Am Tourismus-Branchentalk auf dem Titlis haben Bergbahnvertreter über die Zukunft des Tourismus gesprochen. Vor allem die Nachhaltigkeit soll dabei grossgeschrieben werden. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 16.09.2021, 11.33 Uhr

Auf knapp 3000 Metern über Meer fand der siebte Tourismus-Branchentalk auf dem Titlis zum Thema Nachhaltigkeit statt. Bild: Christian Tschümperlin (Titlis, 14. September 2021)

Mitten in der eindrücklichen Bergwelt fand am Dienstag auf dem Titlis der siebte Tourismus-Branchentalk diverser Schweizer Bergbahnen statt. Diese haben unter der Coronakrise sehr gelitten, wie an der Tagung präsentierte Zahlen der Berner Kantonalbank (BEKB) zeigten. Remo Kunz von der BEKB konnte aber anhand von Grafiken auch die wirtschaftliche Entwicklung verschiedener Bergbahnen präsentieren. Viele haben die Krise bereits überwunden und teilweise stark an Umsätzen zugelegt.

Ein Höhepunkt des Branchentalks Tourismus auf dem Titlis war das Gespräch zwischen Eskil Läubli (Mitte), Geschäftsführer der Sportmittelschule Engelberg, und dem ehemaligen Skirennfahrer Marc Gisin (rechts), geleitet von Moderator Björn Zern (links). Bild: Christian Tschümperlin (Titlis, 14. September 2021)

Ein Höhepunkt der Konferenz war das Gespräch zwischen Eskil Läubli, Geschäftsführer der Sportmittelschule Engelberg, und dem ehemaligen Skirennfahrer Marc Gisin. Gisin war 2015 in Kitzbühl verunfallt und hatte ein Schädel-Gehirn-Trauma erlitten. Ein Jahr später stand er schon wieder auf den Skiern. Er betonte: «In der Krise ist es wichtig, wieder aufzustehen und nach vorne zu schauen.» Dies habe viel mit der inneren Einstellung zu tun. Marc Gisin hatte selber die Sportmittelschule Engelberg besucht und war dort auch sportpsychologisch gefördert worden.

Skigebiete müssen sich neu ausrichten

Gisin sprach im Zusammenhang mit dem Tourismus den Klimawandel an: «Heute merkt wohl jeder, dass die Gletscher schmelzen.» Zwar haben die Lockdowns den CO 2 -Ausstoss reduziert, doch ökonomisch sei dies für den Tourismus keine nachhaltige Lösung. Er prognostizierte: «In 20 Jahren wird es schwierig, noch Gletschertrainings durchführen zu können.» Unter anderem schlug er vor, stattdessen im Engelberger Talboden neben der Gross-Titlis-Schanze einen Damen-Slalom zu errichten. «Mit dieser Massnahme könnte man die Region stabilisieren, statt dass die Skirennfahrer alle nach Amerika jetten.»

Norbert Patt ist CEO der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis. Bild: Christian Tschümperlin (Titlis, 14. September 2021)

Norbert Patt, CEO der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis, sagte, sein Unternehmen sei seit je auf den internationalen Tourismus ausgerichtet und mache 34 Prozent der Umsätze im Schneesport, 25 Prozent mit Individualtouristen und 41 Prozent mit Gruppen. Er sagte:

«Wir wollen uns nicht mit einer Normalität abgeben, wo man nur 3000 Leute am Berg hat pro Tag.»

Normal sei in etwa das Zehnfache. Den Mut habe man bei den Titlis-Bergbahnen nicht verloren. «International haben wir die Verkaufsbüros während der Coronakrise bewusst nicht heruntergefahren. Um zurückzukommen auf das internationale Parket, müssen wir vor Ort präsent bleiben.»

Norbert Patt, CEO der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis, stellte das Konzept Titlis 2030 vor. Bild: Christian Tschümperlin (Titlis, 14. September 2021)

Auf dem Titlis will man auf Nachhaltigkeit und Architektur setzen

Norbert Patt stellte nochmals das Konzept fürs Projekt Titlis 3020 vor, welches seinen Namen vom 3020 Meter hohen Berg hat. Die bekannten Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron sollen die Bergstation auf dem Titlis und den Sendeturm in einem «kristallinen Kleid» neu bauen (wir berichteten). «Nachhaltigkeit und die neue Architektur sollen zu ‹Cash Cows› werden» – also an Bedeutung gewinnen.

Gute Nachrichten hatte Reto Gurtner, VR-Präsident der Weisse-Arena-Gruppe in Laax. Er sagte:

«Weil wir viele Schweizer Gäste haben, konnten wir den Umsatz während der Krise halten.»

Reto Gurtner ist VR-Präsident der Weisse-Arena-Gruppe in Laax. Bild: Christian Tschümperlin (Titlis, 14. September 2021)

Doch auch Gurtner will den Tourismus nachhaltiger machen. Etwa mit «Hydro Snow», einer nachhaltigen Methode zur Beschneiung von Pisten, geschützten Zonen für Flora und Fauna oder Recycling. Das Ökoproblem lasse sich nur dank der Digitalisierung lösen. Deshalb habe man in Laax früh den Mobilfunkstandard 5G eingeführt. «Um den Wandel herbeizuführen, muss man die Kulturräume verstehen. Nur so bringt man eine Mehrheit des Volkes hinter sich.»

Am Podium sagte Markus Wolf, ebenfalls von der Weisse-Arena-Gruppe, dass man in Laax kaum Umsatzeinbrüche hatte, dank einer starken Schweizer Community von Gästen. «Deshalb hatten wir weniger Schwierigkeiten als internationale Destinationen wie der Titlis.»

Am Podium des Branchentalks sprachen von links: Patrick Vogler (CEO Grand Resort Bad Ragaz), Cornelia Rutishauser (Corporate Partnership bei myclimate), Markus Wolf (CEO Weisse-Arena-Gruppe), Norbert Patt (CEO Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG) und Moderator Björn Zern (schweizeraktien.net) Bild: Christian Tschümperlin (Titlis, 14. September 2021)