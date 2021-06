Engelberg Sonnenuhr am Gerschnitor feierlich eingeweiht Etwas verspätet aber nicht weniger würdig fand am Samstag die Einweihung der renovierten Sonnenuhr mit dem Unüberwindlichen Grossen Rat zu Stans statt Beat Christen 13.06.2021, 10.08 Uhr

Angeführt von Bannerherr Mike Bacher zieht der Unüberwindliche Grosse Rat zu Stans durch die Dorfstrasse von Engelberg in Richtung Kloster. Bild: Beat Christen (Engelberg, 12. Juni 2021)

Seit Jahrzehnten verbindet den Unüberwindlichen Grossen Rat zu Stans mit dem Benediktinerkloster Engelberg ein enges Band. Und so steht von allem Anfang an fest, dass sich die edlen Reichsritter am 900-Jahr-Jubiläum des Klosters beteiligen möchten. Etwas Bleibendes soll es sein. Und so kommt die Idee auf, die zur Restauration anstehende und damals von Pater Karl Stadler gestaltete Sonnenuhr beim Gerschnitor mit einem finanziellen Beitrag grosszügig zu unterstützen.