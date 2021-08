Engelberg Stephan Eicher verhilft dem Kursaal wieder zu wahrer Grösse Vier Jahre dauerten die Umbauten im Kursaal Engelberg. Jahre, in denen Obwalden nur wenige grosse Popstars begrüssen konnte. Nun feierte Stephan Eicher das 30. Jubiläum seines Albums «Engelberg» am gleichnamigen Ort – und setzte ein Glanzlicht. Philipp Unterschütz 26.08.2021, 17.00 Uhr

Susanne Calligaris, Geschäftsführerin Kursaal Engelberg AG mit Stephan Eicher beim Soundcheck im Kursaal. Bild: Daniel Infanger/PD (Engelberg, 25. August 2021)

«Früher war der Kursaal hässlich, dafür hatte er einen Super-Klang. Heute ist er schön, aber der Sound ist für Rockmusik schwierig.»

Stephan Eicher ist am Mittwochnachmittag mit seiner fünfköpfigen Band am Soundcheck für das erste der drei restlos ausverkauften Jubiläumskonzerte, die er im Kursaal gibt. Dort, wo er vor 30 Jahren sein wegweisendes Album «Engelberg» einspielte. Er hätte schon Respekt vor dem Saal gehabt, aber seine Soundcrew habe Einiges gemacht, und Verbesserungen erreicht. So wurden im vorderen Teil des Kursaals die grossen Spiegel mit Stoffwänden abgedeckt und vor der Bühne Teppiche verlegt. Garant für den guten Klang ist auch der französische Sound Engineer Dominique Blanc-Francard, der damalige Produzent von «Engelberg», der ebenfalls auf der Tour dabei ist.

Wie es denn für ihn sei, nach 30 Jahren mit den alten Songs im Gepäck zurückzukommen? Stephan Eicher zuckt mit den Schultern.

«Die DNA der Musik ist ja gleich geblieben. Es ist aber immer Melancholie dabei, wenn man spürt, wie die Zeit vergangen ist. Darüber will ich gar nicht nachdenken.»

Und tatsächlich, im mehrheitlich schon etwas älteren Publikum war dann am Konzert schon das eine oder andere melancholisch, feuchte Auge zu entdecken, wenn mit den Hits, die Stephan Eicher aus allen Epochen seiner Karriere spielte, die eigene Jugend nochmals vorbei zog.

Anekdoten aus Engelberg

Und Eicher und seine Band zogen wirklich alle Register. Im Grossen Ganzen war es doch ein recht rockiges Set, gespickt aber mit ergreifenden Songperlen wie beispielsweise dem alten Volkslied «S'Vreneli abem Guggisbärg». Gut gelaunt streute Eicher auch immer wieder Anekdoten und Geschichten ein, aber nie so lange, dass sie den Fluss des Konzertes gebrochen hätten. Darunter waren natürlich einige aus den Zeiten der Aufnahmen in Engelberg. Das Jubiläum zelebrierte er auch zum Auftakt des Konzerts mit einem Film, der Szenen zeigte, wie das Album im Kursaal entstand und sich auch dem längst verschwundenen Hotel Hess widmete, zu dem Eicher eine ganz besondere Beziehung hatte.

Ursprünglich geplant war ja, dass Stephan Eicher im Kurpark sein «Floss der Unnötigen», mit dem er eigentlich auf Tour ist, aufstellt. Aus Wettergründen und auch wegen der Coronavorschriften wurde das Konzert dann aber in den Kursaal verlegt. Dank der Beschränkung auf 250 Plätze war der Besuch dann ohne irgendwelche Zertifikate möglich, das Konzert musste aber sitzend mit Maske verfolgt werden.

Die Kursaal Engelberg AG füllt den Saal mit Leben

Mit Sicherheit sind die drei Konzerte von Stephan Eicher ein Höhepunkt für den noch jungen renovierten Kursaal in Engelberg. Susanne Calligaris, Geschäftsführerin der Kursaal Engelberg AG, erzählt:

«Ich war lange an ihm dran, bis es gelungen ist, ihn nach Engelberg zu holen.»

Er sei halt eine gefragte Persönlichkeit. «Mit dem Jubiläum war jetzt aber genau der richtige Zeitpunkt.» Die Fans seien aus der ganzen Schweiz angereist.

Susanne Calligaris, Geschäftsführerin der Kursaal Engelberg AG, in ihrem Büro. Bild: Philipp Unterschütz (25. August 2021)

Der Kursaal wird nicht etwa vom Hotel Kempinski geführt, das rundherum gebaut ist. Die Kursaal Engelberg AG gehört zu zwei Dritteln der Gemeinde, welche die Baukosten aufbrachte. Ein Drittel gehört dem Tourismusverein, der die Landparzelle einbrachte. «Mit einer Leistungsvereinbarung mit der Einwohnergemeinde ist geregelt, dass auch die einheimischen Vereine den Kursaal zu erschwinglichen Konditionen nützen können», erklärt Susanne Calligaris. Die Kursaal Engelberg AG will nicht nur ein hochstehendes Kongressangebot in Engelberg bieten. «Es ist auch unser Ziel positive Impulse für ein vielfältiges Kulturangebot in Engelberg und der Region zu geben und das Angebot zu bereichern», erklärt Susanne Calligaris, die seit 2016 bei der Kursaal AG ist und ihre Erfahrungen nutzen kann, die sie vorher beim Luzerner KKL machte.

Der Start ist auch hier aus bekannten Grünen harzig verlaufen. Am 2. Oktober 2020 war der Kursaal nach vierjähriger Umbauzeit und Neubau des Hotels wieder eröffnet worden, nur um dann von November bis April wieder geschossen zu werden. Es war kein gutes Geschäftsjahr, sagt Susanne Calligaris.

«Wir sind voller Tatendrang gestartet und wurden dann von Corona gestoppt. Es ist nicht einfach, Events zu organisieren, die Leute sind immer noch besorgt.»

Immerhin hätte man jetzt aber schöne Möglichkeiten, dem Kursaal wieder Leben einzuhauchen. Seit 2016 in der Zeit des geschlossenen Kursaals war Calligaris neben vielem anderen insbesondere damit beschäftigt, grosse Anlässe, die vorher im Kursaal stattgefunden hatten, zu halten, damit diese nicht abwandern. «Wichtig war auch, den schlafenden Saal im Gespräch halten.»

