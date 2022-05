Strongmanrun Engelberg abgesagt

Engelberg Strongmanrun ist abgesagt Weil wichtige Partner zu spät kontaktiert worden sind, kann die gewohnte Qualität nicht gewährleistet werden, teilen die Veranstalter mit. Philipp Unterschütz 03.05.2022, 16.55 Uhr

Impression vom Strongmanrun in Engelberg. Bild: PD

Der für den 11. Juni 2022 in Engelberg geplante Strongmanrun findet nicht statt. Dieser Entscheid fiel nach einer Aussprache mit der für die Organisation verantwortlichen Firma Invents.ch AG, der Einwohnergemeinde Engelberg und Engelberg-Titlis Tourismus AG.

«Grund für die Absage ist die in diesem Jahr nur schleppend vorangekommene Organisation», lässt sich Manuel Wirz, Geschäftsführer der Invents.ch AG, in einer Mitteilung zitieren. «Wichtige Partner und Grundeigentümer wurden von uns zu spät kontaktiert, wodurch die entsprechenden Infrastrukturen und Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung gestellt werden konnten. Dafür möchten wir uns in aller Form entschuldigen.»

Eine erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung sei in der gewohnten Qualität so nicht gewährleistet. «Wie es mit dieser für Engelberg von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung sehr wichtigen Veranstaltung weitergeht, wird nun ein runder Tisch klären», so das Statement von Seiten der Einwohnergemeinde und Engelberg-Titlis Tourismus AG. An diesem nimmt, neben den wichtigsten Partnern von Engelberg, auch die verantwortliche Eventfirma teil. (pd)