Engelberg Technischer Defekt am Sessellift: Brunni-Bahnen AG muss die Hauptanlage abstellen Der Sessellift und der Tellerlift auf dem Brunni ob Engelberg müssen den Skibetrieb per sofort einstellen. Wegen eines Lagerschadens muss das Lift-Angebot bis zum Saisonende stark reduziert werden. 19.03.2021, 07.53 Uhr

Der Sessellift Ristis-Brunnihütte ist ab sofort ausser Betrieb. Bild: Brunni-Bahnen Engelberg AG

(lil) Am Donnerstag ist bei der Umlenkscheibe des Sessellifts Ristis-Brunnihütte ein Lagerschaden aufgetreten, wie Thomas Küng, Geschäftsführer der Brunni-Bahnen in Engelberg am Donnerstag mitteilt. «Dank des frühzeitigen Handelns der Bediensteten konnten fast alle Personen den Sessellift regulär verlassen. Eine Person musste abgeseilt werden.»