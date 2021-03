Engelberg Titlisbahnen widmen Skistar Marco Odermatt eine Gondel Skicrack Marco Odermatt ist von den Titlisbahnen auf einer Gondel verewigt worden. Bei der Einweihung war er persönlich zugegen. Urs Hanhart 22.03.2021, 20.41 Uhr

Marco Odermatt auf und in der Gondel. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. März 2021)

Bisher waren auf den Kabinen der Titlis-Gondelbahnen in Engelberg lauter Kantonswappen und Länderflaggen aufgeklebt. Nun gibt es einen ganz speziellen Farbtupfer: Denn eine neue Gondel fällt ziemlich aus dem Rahmen. Dank einem Porträtfoto des Zweitplatzierten im Ski-Gesamtweltcup, Marco Odermatt, ist sie schon von weitem als einzigartig zu erkennen. Im Innenbereich ist noch ein weiteres Bild des Skistars angebracht. Dadurch können Fans bequem ein Selfie mit dem ehemaligen Engelberger Sportmittelschüler knipsen.

Odermatt ist der erste und bisher auch einzige Skirennfahrer, dem bei den Titlisbahnen, die genau gleich wie die Garaventa ein Premium-Partner von ihm sind, eine Gondel gewidmet ist. Am Montag wurde die Neuheit im Skigebiet im Beisein des dreifachen Weltcup-Saisonsiegers Odermatt und einigen Gästen von Abt Christian vom Kloster Engelberg in der Station Stand feierlich eingeweiht.

Abt Christian (rechts) segnet die Gondel. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. März 2021)

«Das ist ein richtig cooles Geschenk und auch eine grosse Ehre, hier verewigt zu sein»,

sagte Odermatt. «In Kitzbühel habe ich es ja leider noch nicht auf eine Gondel geschafft. Umso schöner ist es, in meinem Heimskigebiet ein solches Geschenk zu bekommen.» So werde er jeden Tag mehr oder weniger an diesem Berg sein. «Leider kann ich während der Weltcup-Saison nur selten hier oben skifahren. Aber in den nächsten Tagen und Wochen möchte ich das Frühlingsskifahren in Engelberg so oft wie möglich selber geniessen.»

Am Titlis dauert die Skisaison noch bis am 24. Mai. Für Odermatt ist die Rennsaison jedoch noch nicht ganz zu Ende. Er wird noch an den Schweizer Meisterschaften starten und in den kommenden drei Wochen auch noch Skitests absolvieren. Anschliessend kann er dann seine wohlverdienten Ferien geniessen. «Nach der langen und anstrengenden Saison freue mich sehr darauf», verriet das Aushängeschild des Skiclubs Hergiswil. Odermatt ist auf Instagram sehr aktiv und freut sich auf Selfies mit den Titlis-Gästen.

Wer übrigens sein Gondel-Selfie mit dem Ausnahmekönner auf seinem öffentlichen Instagram-Kanal postet und dabei den Hashtag «titliswin» verwendet, nimmt automatisch an der Verlosung einer Titlis-Family-Card, eines Stöckli-Skis inklusive Bindung sowie eines Ortovox-Rucksacks von Garaventa teil.

Auch im Innern der Kabine ist Marco Odermatts Abbild zu sehen. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. März 2021)

«Eine bodenständige und aufgeschlossene Persönlichkeit»

Die sportlichen Höchstleistungen ihres Botschafters sorgen bei den beiden Premium-Partnern für grosse Freude. «Uns freuen nicht nur seine herausragenden Resultate, sondern auch sein Auftreten. Marco Odermatt ist eine bodenständige, aufgeschlossene und frische Persönlichkeit. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner sympathischen Art viele Jugendliche zum Nachahmen und Nacheifern animiert. Dafür gebührt ihm ein herzliches Dankeschön», sagte Roland Wehrli, stellvertretender CEO der Titlisbahnen. «Als Zeichen der Wertschätzung hatten wir zusammen mit Garaventa die Idee, ihm eine Gondel zu widmen, damit er in unserer Region immer präsent ist.» Die Titlisbahnen würden sich stark für den Nachwuchs einsetzen, so Wehrli.

«Wir unterstützen regionale Verbände und Skiclubs. Umso schöner ist es, zu sehen, wenn das Ganze Früchte trägt und junge Zentralschweizer an die Weltspitze vorstossen.»

Arno Inauen, CEO von Garaventa, wies darauf hin, dass sich das von ihm geführte Unternehmen schon seit 20 Jahren in der Nachwuchsförderung engagiere. Die Zusammenarbeit mit Marco Odermatt bestehe mittlerweile seit zwei Jahren. «Er vertritt die Werte unseres Unternehmens auf der Skibühne optimal. Denn Präzision, grosses Engagement und Bodenständigkeit zählen auch im Seilbahnbau zu den Erfolgsfaktoren.»