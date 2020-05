Obwaldner und Hasliberger Bahnen wollen mit einem Zusammenschluss mehr Übernachtungsgäste gewinnen Eine Verbindung von Engelberg, Frutt und Hasliberg soll mehr Logiernächte bringen. Profitieren würde vor allem der Wintertourismus. Romano Cuonz 27.05.2020, 20.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein schon jahrzehntealter Traum von Tourismusfachleuten in Engelberg-Titlis, Meiringen-Hasliberg und auf Melchsee-Frutt: Durch eine Verbindung untereinander wollen die drei Regionen attraktiver werden. Jedoch: Wann immer Pläne für eine solche Erlebnisregion – oder wie Gegner sich ausdrückten, einen «Skizirkus» – veröffentlicht wurden, war massiver Widerstand von Umweltorganisationen und Naturfreunden programmiert. Und der hatte auch Erfolg. Eine Realisierung schien in weite Ferne gerückt. Doch die Bahnen haben die Idee nie fallen gelassen.

Im Gegenteil: 2018 wurden im Rahmen eines interkantonalen Projekts der Neuen Regionalpolitik (NRP) maximal 400000 Franken für eine Machbarkeitsstudie bereitgestellt. Als Projektleiter konnte alt Regierungsrat Niklaus Bleiker gewonnen werden. Berappt wird die Studie von den drei Bergbahnen einerseits und durch öffentliche Bundesgelder sowie NRP-Mittel der Kantone Obwalden, Nidwalden und Bern andererseits. Gestern präsentierte Obwaldens Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler in Engelberg erste Resultate für eine weitere Zusammenarbeit. Er betonte aber: «Diese Machbarkeitsstudie gibt keinesfalls grünes Licht. Sie liefert den drei Bergbahnen lediglich konkrete Grundlagen für eine allfällige Realisierung.»

Sie sehen Vorteile im Zusammenschluss der Skigebiete (von links): Norbert Patt, Titlisbahnen; Markus Ettlin, Korporation Kerns; Hanspeter Wenger, Bergbahnen Meiringen-Hasliberg; Daniel Wyler, Obwaldner Volkswirtschaftsdirektor. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 27.Mai 2020)

Existenzsicherung der Bahnen gewährleisten

Intensiv befasste sich die Studie mit der Wirtschaftlichkeit eines Zusammenschlusses. Zentrale Erkenntnis: Dieser könnte ein gewisses Wachstum auslösen. Oder anders gesagt: Die Attraktionssteigerung dürfte mindestens verhindern, dass die drei Gebiete weitere Gäste verlieren. «Mit einem Zusammenschluss sichern wir langfristig die Existenz der Bahnbetriebe und der Tourismusregionen», gab sich Projektleiter Niklaus Bleiker überzeugt. Die Logiernächte würden steigen, hingegen sei die Zunahme von Tagesgästen auf Skipisten eher gering.

Bald eine Erlebnisregion? Gondelbahnen Engelberg-Titlis, Melchsee-Frutt und Meiringen-Hasliberg. Bilder: Roger Grütter, Urs Flüeler / Keystone / PD

Die Machbarkeitsstudie stellt Vergleiche mit Österreich oder Lenzerheide-Arosa an. Diese zeigen, dass auch unsere Region gute Voraussetzungen für eine Erlebnisregion aufweist. Dies unter Berücksichtigung sowohl des Winter- wie auch des Sommertourismus. «Beim Wandern oder im Bereich Mountainbiken ist auch in unserer Region noch Potenzial vorhanden», zitierte Bleiker aus der Studie. Dennoch bleibe es dabei: «Eine wirkliche Wertschöpfung lässt sich auf lange Sicht in diesen schneesicheren Gebieten vor allem im Winter generieren. Über das Skifahren.» Mit einer Verbindung der Gebiete würden die Skitage in allen Gebieten um 5,8 Prozent wachsen und der Ertrag um rund zwei Millionen Franken steigen, stellt die Studie in Aussicht.

Übernachtungszahlen sollen steigen

Entscheidend aber fallen die zurzeit stagnierenden Übernachtungszahlen ins Gewicht. Gemäss der Studie könnten die Zahlen allein in Engelberg von 48 auf 57 Prozent steigen. Ein ähnlicher Zuwachs wird Melchsee-Frutt und Meiringen-Hasliberg in Aussicht gestellt. Beinahe schon euphorisch tönte es, wenn Niklaus Bleiker konkrete Zahlen aus der Studie zitierte: «Falls es gelingt, in allen Gebieten je ein Angebot mit 250 zusätzlichen, attraktiven Betten anzusiedeln, wird mit einer massiven Steigerung der Skitage gerechnet.» Das brächte einen zusätzlichen Ertrag von 1,5 Millionen Franken.

«Die vorliegende Machbarkeitsstudie bildet aber bloss die Basis für weitere Abklärungen der Rentabilität einer solchen Verbindung», sagte der Obwaldner Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler. Weitere Abklärungen stellt er bis Ende Jahr in Aussicht. Vor allem müsse genau geprüft werden, wie sich ein allfälliges Projekt auf die ohnehin schon angespannte Verkehrssituation auswirken würde.

Optimismus bei den Bahnbetreibern

Norbert Patt von der Engelberg-Titlis Bergbahnen AG pointierte an der PK: «Die Abwechslung für Gäste wird mit einer Verbindung grösser und damit steigt die Gesamtattraktivität unseres Gebiets».

Auch seine Partner in spe gaben sich bei der Präsentation der Studie optimistisch. Markus Ettlin (Melchsee-Frutt) sagte: «Wir haben wenig Vergrösserungspotenzial für Pistenkilometer im eigenen Gebiet, mit Verbindungen können wir mehr Gäste zufriedenstellen.» Hanspeter Wenger von den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg signalisierte grosses Interesse. «Damit können wir die Beherbergungsdauer unserer Gäste erhöhen und die Skitage im eigenen Gebiet halten.»