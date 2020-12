Engelberg Lawinenopfer war Mitarbeiter der Titlisbahnen Bei einem Lawinenunglück am Montag ist ein 23-jähriger Freerider verstorben. Die Titlisbahnen reagieren «tief betroffen» auf den Tod ihres Mitarbeiters. 11.12.2020, 18.08 Uhr

(cgl) Ein Lawinenunglück hat sich am vergangenen Montag im Titlisgebiet ereignet. Dabei verstarb ein 23-jähriger Mann trotz sofortiger Reanimation noch auf der Unfallstelle. Recherchen unserer Zeitung zeigen, dass es sich um den Sohn des Pisten- und Rettungschefs handelte. Der Verunglückte war ebenfalls Mitarbeiter der Titlisbahnen.

Sprecher Urs Egli bestätigt die Recherchen. «Die Titlis Bergbahnen sind tief betroffen und sehr traurig über den Verlust des geschätzten Mitarbeiters. Wir stehen mit den Angehörigen in engem Kontakt und unterstützen diese», schreibt Egli in einer Stellungnahme. Für die Angehörigen und die Mitarbeitenden sei umgehend eine psychologische Unterstützung sichergestellt worden.

Egli erklärt, dass sich der Vorfall in der Freizeit des Mitarbeiters ereignet habe. Die Abklärungen dazu würden von den Kantonspolizeien von Ob- und Nidwalden geführt. Sie seien noch im Gang. Die Titlisbahnen weisen Freerider auf die Gefahren hin, die neben den markierten Pisten lauern. Auf die Frage, ob für die Mitarbeiter mit Blick auf ihre Vorbildfunktion spezielle Regeln gelten, schreibt Egli: «Wir erwarten von all unseren Mitarbeitenden ein richtiges und korrektes Verhalten. Falls sie dies während der Arbeitszeit ignorieren, so tolerieren wir dies nicht. Für das Verhalten in ihrer Freizeit sind wir nicht verantwortlich.»

Das Unglück ereignete sich, als eine Gruppe von fünf Freeridern vom Stand talwärts fuhr. Im Bereich Wäng-Schlächtismatt wurden drei Personen von einer Lawine erfasst. Zwei Personen konnten sich mit leichten Verletzungen selber befreien. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte erhebliche Lawinengefahr.