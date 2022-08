Tobias Barmettler wird neuer Rektor der Stiftsschule Engelberg

Engelberg Tobias Barmettler wird neuer Rektor der Stiftsschule Der bisherige Rektor Pater Andri Tuor wird sich aus dem Schuldienst zurückziehen. Deshalb übernimmt ab dem Schuljahr 2023/24 Tobias Barmettler sein Amt. 26.08.2022, 12.12 Uhr

Die Stiftsschule Engelberg erhält ab dem Schuljahr 2023/24 einen neuen Rektor. Der bisherige Rektor Pater Andri Tuor zieht sich nach 17 Jahren an der Stiftsschule aus dem Schuldienst zurück und widmet sich vermehrt der spirituellen Entwicklung des klösterlichen Lebens. Abt Christian Meyer hat deshalb Tobias Barmettler zum neuen Rektor ernannt, teilt das Kloster in einer Medienmitteilung mit. Damit sei für die Stiftsschule die Kontinuität in der Schulleitung gewährleistet.