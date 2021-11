Engelberg: Elf Lichtskulpturen erleuchten das Dorf im Winter

Wintererlebnis Über 40'000 LED-Lichter verbaut: Engelberg soll in romantischem Licht erscheinen Das Einwohnergemeinde setzt auf eine spektakuläre Winterbeleuchtung. Elf funkelnde Lichtskulpturen sollen im Winter das Engelberger Dorfbild prägen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 25.11.2021, 16.00 Uhr

Nur noch der Schnee fehlt: die Krippe im Klostergarten in Engelberg. Bild: Rainer Eder (Engelberg, 24. November 2021)

Über 40'000 kleine LED-Lichter sollen Engelberg zum Erleuchten bringen. Als Skulpturen oder Lichterketten installiert, sollen sie im Rahmen des Projekts «Engelberger Lichtblicke» für ein romantisches Wintererlebnis sorgen. Elf spektakuläre Lichtskulpturen werden dafür zwischen Bahnhof und Kloster aufgestellt und funkelnde Überspannungen in der Dorfstrasse aufgehängt. In einem Spaziergang durch das Dorf lässt sich das Ganze ab dem 26. November bestaunen.

Der Engelberger Tourismusdirektor Andres Lietha. Bild: Rainer Eder

Jede Skulptur hat einen Bezug zu Engelberg. Dieser wird bei den Skulpturen jeweils erklärt. Neben dem leuchtenden «Engelberg»-Schriftzug im Kurpark oder der Weihnachtskrippe im Klostergarten befindet sich unter den Motiven auch der Matter Handschuh, ein Norwegerhandschuh, den der Engelberger Grafiker Herbert Matter 1935 für ein Werbeplakat gestaltete. Weitere Skulpturen wie eine Gondelbahn der Titlisbahnen, in die man sich setzen kann, oder ein grosser Bilderrahmen neben einem Skifahrer, in den man sich stellen kann, sollen den Touristen als Motive für Fotos dienen. Andres Lietha, Direktor der Engelberg-Titlis Tourismus AG, sagt:

«Unser Ziel ist, dass die Gäste die Skulpturen fotografieren und bestenfalls in den sozialen Medien verbreiten.»

Er konnte schon einige Leute beobachten, die vor den bereits errichteten Skulpturen stehen blieben, um Fotos zu schiessen.

Der «Engelberg»-Schriftzug im Kurpark hat eine Gesamtlänge von über 14 Metern. Bild: Rainer Eder (Engelberg, 24. November 2021)

Projekt kostet 280'000 Franken

Verantwortlich für das Projekt ist die 2019 ins Leben gerufene Kommission Attraktivierung Dorfzentrum, die schon verschiedene Projekte in Engelberg realisiert hat. In ihrem Auftrag wurden die Skulpturen von der polnischen Firma Multidekor produziert und installiert. Das gesamte Projekt kostet etwa 280'000 Franken. Davon werden 200'000 von der Gemeinde übernommen. Ein entsprechender Rahmenkredit wurde an der Talgemeinde im Mai 2021 bewilligt. Weitere 80'000 Franken kamen durch Sponsorenbeiträge zusammen.

Die Beleuchtungen sollen sicher bis im Februar stehen bleiben und nächsten Winter auch wieder installiert werden. Lietha erklärt:

«Wir planen damit, die Skulpturen auch in zehn Jahren noch gebrauchen zu können.»

Beschwerden seien bei Lietha noch keine eingegangen. Dank neuester LED-Technologie will man den Stromverbrauch möglichst gering halten. «Einigen Leuten sind die Skulpturen vielleicht etwas zu kitschig, das Feedback war bisher aber sehr positiv», so der gebürtige Bündner.

