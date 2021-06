Obwalden So wurde Engelberg zum Wintersportort – und das Grand Hotel Winterhaus zum heutigen «Kempinski Palace» Den Kern des neueröffneten Engelberger Hotels Kempinski Palace bildet das historische Grand Hotel, das bereits 1905 eröffnet wurde. Der Altbau ist nun somit nach 116 Jahren zum zweiten Mal eröffnet worden. Ein Rückblick auf die Anfänge. Mike Bacher 30.06.2021, 05.00 Uhr

Vor wenigen Tagen wurde das neue Hotel Kempinski Palace in Engelberg eröffnet, womit der Ort um eine Luxuseinrichtung reicher ist. Das Obwaldner Bergdorf war jedoch bereits früher eine der führenden Destinationen der Schweiz: Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte sich Engelberg zum internationalen Sommerkurort entwickelt. Prägende Gestalt dieser Entwicklung war der Politiker und Hotelier Eduard Cattani (1841–1908), der im familieneigenen «Engel» aufgewachsen war und 1865 mit dem Hotel Titlis das erste Luxushotel des Tales eröffnet hatte.

In den folgenden Jahrzehnten war er zur Triebkraft für die Ausweitung der modernen Infrastruktur des Tales geworden – von Erholungsanlagen und der Gründung des Kurvereins über die Einführung der Elektrizität und Wasserversorgung (gemeinsam mit Eugen Hess, 1843–1930) bis hin zum Bau der Eisenbahn von Stansstad nach Engelberg 1897/98.

Höhepunkt dieser Entwicklung bildete 1899 die Eröffnung der prächtigen Kuranstalt, deren Bau drei Jahre beansprucht hatte. Als «Klein-Versailles» setzte sie mit dem ebenfalls ausgebauten «Titlis» und den umgebenden Parkanlagen auch optisch einen Schwerpunkt neben dem Kloster. Mit der Direktion der Kuranstalt beauftragte Cattani seinen gleichnamigen Sohn Eduard Cattani jun. (1874–1952), den späteren Talammann und Regierungsrat. Als leitender Arzt fungierte der Cousin Dr. Emil Cattani (1860–1934).

Zeichnung zur Eröffnung des neuen Grand Hotel Winterhaus 1905: In der Mitte ist das Grand Hotel, links davon das Hotel Titlis, rechts die Kuranstalt. Bild: PD

Entwicklung zum Winterkurort

Die Stansstad-Engelberg-Bahn setzte schliesslich auch die Entwicklung hin zum Wintertourismus in Gang. Denn ihr Winterbetrieb war defizitär, weshalb im Verwaltungsrat Ideen zur Etablierung Engelbergs als Winterkurort aufkamen. Insbesondere Cattanis drei sportbegeisterten Söhne Eduard (jun.), Alfred (1876–1948) und Arnold (1879–1940) waren hierbei aktiv. Rasch gediehen die Vorbereitungen: 1903 gründeten sie mit Willy Amrhein (1873–1926) und dem Kurarzt Dr. Adolf Haslebacher (1875–1932) den Sportclub Engelberg, 1904 wurde der erste Skikurs organisiert.

Um allerdings mit anderen Destinationen mithalten zu können und die Engländer auch im Winter nach Engelberg zu bringen, war der Bau eines eigentlichen Winterhotels notwendig. Die Gebrüder Cattani griffen dies auf. Per 1. Februar 1904 übertrug ihnen ihr Vater das «Cattani-Imperium». Gleichzeitig beauftragten sie ihren Onkel, den bekannten Architekten Arnold Cattani (1846–1921), mit der Projektierung eines modernen Winterhotels. Als Bauplatz wurde der Standort des bisherigen Hotel des Alpes auserwählt, dass sich zwischen der Kuranstalt und dem Hotel Titlis befand und von Vater Cattani schon 1901 aus einem Konkurs erworben worden war. Im Herbst 1904 erfolgte der Spatenstich für das neue Hotel. Über den bereits erstellten Kursaal wurde die Kuranstalt mit dem künftigen Winterhotel verbunden.

Inserat aus einer damaligen Zeitung. Bild: PD

Erste Gäste waren fast nur Engländer

Rasch gedieh der Bau, sodass das neue Grand Hotel Winterhaus am 10. Dezember 1905 feierlich eingeweiht werden konnte. Damit startete Engelberg in seine erste offizielle Wintersaison. Dank des neuen Hotels und des breiten Angebots – von Eislaufen über Curling, Bob-, Skeleton- und Schlittenfahrten bis zu Skikursen – wurde sie von Anbeginn an ein Erfolg. Ein Blick in die Gästeliste des Eröffnungswinters zeigt deren Herkunft auf.

Unter den ersten rund 40 Gästen des Hotels finden sich fast ausschliesslich Engländer. Darunter auffallend viele ledige junge Damen, was einen Hinweis auf die wichtige Funktion der Schweizer Luxushotellerie für die Heiratsallianzen der englischen Oberschicht gibt. Die einzigen Schweizer Gäste waren Louise Valeria Burckhardt-De Bary (1865–1949) aus Basel mit ihren Söhnen sowie der Ingenieur Heinrich Baumann-Stirnemann (1864–1947) aus Zürich mit seiner Gattin Fanny. Ihr Elektrizitätsunternehmen war über Eugen Hess seit 1891 mit Engelberg geschäftlich verbunden.

Hinzu reisten aus Paris das Ehepaar Heilbronn und der Anwalt Cremieux an. Auf den Jahreswechsel 1905/06 kamen weitere 52 Gäste, darunter Eduard Müller-Hess (1853–1923) aus Bern, der erste Professor für Englisch an der Universität Bern, sowie der Rechtsprofessor Friedrich Meili (1848–1914) aus Zürich, einer der Redaktoren des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Als dann vom 27. bis 29. Januar 1906 noch zusätzlich während dreier Tage offizielle Skirennen, Sprungläufe, Bob- und Schlittenwettkämpfe durchgeführt wurden, trafen nicht nur nochmals zahlreiche Engländer, sondern vermehrt auch Schweizer ein.

Im Februar 1906 stellten letztere sogar die Mehrheit der Hotelgäste, unter ihnen mehrere Angehörige der Schokoladenfabrik Sprüngli. Als das Hotel am Ende des Monats seine erste Wintersaison schloss, hatte es in dieser Zeit etwa 180 Gäste beherbergt – die teilweise während zweier Monate geblieben waren.

Adelsfamilien und Literaten als Stammgäste

Ein grosser Teil dieser ersten Gäste kam auch wieder in der nächsten Wintersaison. Der Ruf Engelbergs – und insbesondere des Grand Hotel Winterhaus – schloss rasch an diejenigen bereits etablierter Wintersportorte wie St.Moritz an. Englische und deutsche Adelsfamilien wurden ebenso Stammgäste wie Literaten, beispielsweise von 1909 bis 1914 der erste englische Literaturnobelpreisträger Rudyard Kipling (1865–1936), der bis zu seinem Tod mit den Cattanis verbunden blieb. Die persönliche Betreuung der Gäste durch die Familie Cattani, deren Mitglieder nicht nur eine humanistische Bildung genossen hatten, sondern zudem ihre Lehrjahre in erstklassigen Hotels von London über Neapel bis Kairo verbrachten, war ein wichtiger Teil dieses Erfolgsrezepts.

Werbung für die Hotels zu jener Zeit. Bild: PD

Für Nobelpreisträger Kipling bildete Eduard Cattani jun. sogar den Prototyp des weltgewandten Schweizer Hoteliers. Bis in die 1940er-Jahre standen die Gebrüder Cattani an der Spitze der technischen und politischen Entwicklung des Tals. Die beiden Weltkriege versetzten allerdings dem «Cattani-Imperium» einen schweren Schlag.

Der Konkurs der Hotels Cattani AG 1951 bildete zugleich auch das Ende der klassischen Luxushotellerie in Engelberg – und damit den Verlust einer wichtigen Stammklientel. Die Kuranstalt wurde 1953 abgerissen, das Hotel Titlis brannte 1968 nieder und das Hotel Engel wurde 2002 abgerissen. Einzig das Grand Hotel – zwischenzeitlich «Europäischer Hof» genannt – hat überlebt. Nunmehr restauriert und erweitert, ist es prädestiniert, die Engelberger Hotellerie als «Kempinski Palace Engelberg» nach 116 Jahren wieder als Flaggschiff in eine neue Zukunft zu führen.

So sieht das restaurierte «Kempinski Palace Engelberg» aus:

Hoteldirektor Andreas Magnus (rechts) und Han's Europe CEO Thomas Dittrich in der Bar des Kempinski Palace Hotels Engelberg.

Die Lobby.

Die Bar mit den antiken Hubfenstern.
Der Infinity-Pool im Spa-Bereich im Dachgeschoss.
Ruhebereich im Spa.
Blick in einen Teil eines Zimmers.
Die Bar mit den nachgebauten Leuchtern.
Hoteldirektor Andreas Magnus mit Küchenchefin Michéle Müller im Restaurant Cattani.

Lounge.
Gartenterrasse.

Der künftige Haupteingang zur Lobby.
Hoteldirektor Thomas Dittrich und Eberli CEO und VR-Präsident Alain Grossenbacher (re) in den Technikräumen Heizungs- und Lüftungszentrale im UG.
Die künftige Bar im historischen Teil mit der beeindruckenden Stukkaturdecke und einem der grössten noch erhaltenen Hubfenster der Schweiz (Mitte), das über 100 Jahre alt ist.
Der Spa- und Wellness Bereich im Dachstock. Links entsteht der Infinity Pool.
Der historische Kursaal bleibt erhalten.
Historische Bausubstanz im ehemaligen Hotel Europäischer Hof: Ein über 100-jähriger Stahlträger.
Um die historische Bausubstanz im ehemaligen Hotel Europäischer Hof zu erhalten, sind teilweise aufwendige Baumassnahmen nötig. So werden historische Decken abgestützt.

Hinweis: Bis am 17. Oktober zeigt das Talmuseum Engelberg eine Ausstellung zur Luxushotellerie im Obwaldner Bergdorf.