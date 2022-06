Engelberg Von der Bäckerei zum Bistro: Wahl-Engelberger erfüllt sich langersehnten Traum Im Mai eröffnete Stanislav Ristic an der Klosterstrasse 5 den «Stani's Corner». Er beginnt damit einen neuen Lebensabschnitt. Doch eigentlich hätte er nur zwei Monate in Engelberg bleiben wollen. Kristina Gysi 04.06.2022, 05.00 Uhr

In das ehemalige Lokal der Bäckerei Hug in Engelberg ist neues Leben eingekehrt: Die Brötchen sind zurück. Auf den rund 40 Quadratmetern hat sich Stanislav Ristic seinen «Stanis’s Corner» eingerichtet.

Der Wahl-Engelberger Stanislav Ristic betreibt seit Mai ein Bistro an der Klosterstrasse 5. Bild: Kristina Gysi (Engelberg, 3. Juni 2022)

Lange war unklar, wer oder was in dem kleinen Geschäft Fuss fassen sollte. «Während zwei Jahren war es ungenutzt, was sehr schade ist», sagt Anian Kohler, der das Gebäude verwaltet. Bis Anfang Jahr stand ein weiteres Gewerbelokal in derselben Liegenschaft leer. «Dort hatten wir viele Anfragen, fast ausschliesslich von Leuten, die einen Gastrobetrieb eröffnen wollten», sagt Kohler. Zusammen mit «Stani’s Corner» und dem ebenfalls angrenzenden «Kebab House & More» hätte es ein Überangebot an Verpflegungsmöglichkeiten gegeben. Seit Februar ist in diesem Lokal nun aber ein Co-Working-Space untergebracht. Und so eröffnete Ristic im Mai sein kleines Bistro an der Ecke.

Er wollte nur für zwei Monate in Engelberg bleiben

Wohl hätte es den 38-Jährigen aber kaum gestört, wenn noch weitere Gastronomiebetriebe in die Strasse gezogen wären. «Für mich ist das keine Konkurrenz», sagt er. Gemeint ist das nicht arrogant, ganz im Gegenteil. «Für mich ist es ein Miteinander, kein Gegeneinander», so Ristic. Es sind keine leeren Worte. Man kauft sie dem Wahl-Engelberger ohne weiteres ab.

2005 kam Ristic aus dem kleinen Ort Dulliken im Kanton Aargau nach Engelberg. Für zwei Monate, so war der Plan. Doch aus dem Job als Saisonnier wurde eine Festanstellung, er arbeitete als Elektriker und als Maler. «Am Ende zog es mich aber immer wieder in die Gastronomie», so Ristic.

«Schon vor vielen Jahren wusste ich, dass ich irgendwann mein eigenes Lokal haben möchte.»

Ohne seine Frau ginge es nicht

Mit seinem «Corner» hat sich Ristic diesen Traum nun erfüllt. Er wollte einen Ort schaffen, mit dem sich die Menschen in Engelberg identifizieren können. «Wir haben viele Sportler hier, etwa Bikerinnen und Snowboarder», sagt er. Seine Konzeptidee: Es muss schnell gehen und doch gesund sein. Besonders die Fruchtsäfte, die er selbst presst, wolle er vorantreiben. Auch vor Ort zubereitete Crêpes, Bagels und warme Sandwiches werden angeboten.

Grosse Unterstützung erhält Ristic von seiner Frau. «Ohne sie könnte ich das alles nicht machen», sagt er. Rund 13 Stunden verbringt er täglich im Bistro, das stelle die Beziehung manchmal auf die Probe. Doch sei das dem Paar von Beginn weg klar gewesen. «Wir reden viel darüber», sagt er. Denn Reden helfe immer.

Er wird auch einfach «Heinz» genannt

Wie aus den geplanten zwei Monaten 17 Jahre wurden, kann Ristic ohne nachzudenken begründen: «Es sind die Menschen hier» sagt er. Während er an seinem alten Wohnort im Aargau oft auf seine ausländische Herkunft «reduziert» wurde, empfing man ihn in Engelberg mit offenen Armen. Hier kenne man sich, stoppe auch Mal auf der Strasse, um etwas zu plaudern. Dieses Miteinander sei es, das ihn hier gehalten habe.

Im Gespräch wird immer deutlicher: Der Mann, der von manchen auch einfach «Heinz» genannt wird – ein ehemaliger Arbeitgeber konnte sich seinen Namen nicht merken –, ist ein Macher.

«Natürlich ist es ein Risiko, ein Geschäft zu eröffnen. Aber ich denke nicht gross daran, was schief gehen könnte»,

sagt er. Ristic ist überzeugt: «Wer positiv denkt, zieht Positives an.»

Bisher laufe es gut mit «Stani's Corner». Noch nicht sehr gut, aber er sei zufrieden. «Es braucht seine Zeit, bis sich alles eingependelt hat, aber das kommt dann schon», sagt er zuversichtlich. Er freue sich einfach, seine Gäste bedienen und neue Menschen kennen lernen zu dürfen. «Denn das ist es, was mir am meisten Freude macht.»