Engelberg Wenn der Schnee gefährlich wird: Wie Lawinenkurse mehr Sicherheit beim Freeriden geben können Engelberg gilt als das Freeride-Paradies schlechthin. Doch so viel Spass der Trip neben die Piste auch macht – die Gefahr dabei ist nicht zu unterschätzen. Ein Lawinenkurs kann helfen, das Risiko im freien Gelände zu minimieren. Ein Erfahrungsbericht. Kristina Gysi 23.02.2021, 05.00 Uhr

Wir stehen zu viert in einem Steilhang im Titlisgebiet. Auch Tom und Moritz, beide aus Zürich, möchten beim Lawinenkurs von Engelberg Mountain Guide mehr über die Gefahren im Schnee erfahren. Man duzt sich hier, wie üblich in den Bergen. Entsprechend locker und unbefangen wird der Tag neben der Piste – was willkommen ist bei einem Thema, das wohl allen Skifahrern das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Auch Lucas Iten, unser Bergführer, kann ein Lied davon singen. Zwar habe er bisher Glück gehabt, sei nie in eine Lawine gekommen und musste niemanden aus den Schneemassen graben. Im ersten Jahr als Bergführer erlebte er aber einen Horrortrip. «Es war ein Hang, den ich eigentlich sehr gut kenne, und ich sagte zu meinem Gast, dass die Verhältnisse heute ungefährlich seien», erzählt er. «Fünf Minuten später lösten wir ein Schneebrett aus.» Die Sicherung durch ein Seil rettete den beiden das Leben. Und obwohl nichts passiert ist, umschreibt Lucas den Moment als den prägendsten seiner Bergführer-Karriere. Und meint:

«Meine Kinder sagen immer, dass ihr Vater sicher keine Katze sein kann, denn diese haben nur sieben Leben.»

Den Humor und die Zuversicht hat er offenbar nicht verloren. Obwohl diese Geschichte zeigt, wie schnell es gehen kann – und wie wichtig es ist, sich dieser Gefahren bewusst zu sein.

Bergführer Lucas Iten erklärt Tom (links) und Moritz, wie man mit Hilfe eines Skistocks die Steilheit eines Hangabschnitts berechnen kann. Bild: Kristina Gysi (Engelberg, 21. Februar 2021)

Es ist einer dieser Skitage, an denen man schon morgens weiss, dass man abends komplett lädiert, aber glücklich ins Bett fallen wird. Und ein Tag, den man kaum als «Powder-Day» bezeichnen kann, deshalb sind wir Kursteilnehmer quasi die Einzigen neben der Piste. Die harte Schneeoberfläche kratzt unter den Brettern, ab und zu grüsst ein schwaches Pülverchen. «Triebschnee», wie Lucas erklärt – lockerer Schnee, der durch starken Wind an andere Stellen verweht wird.

Für einige Sekunden erinnert er an den Neuschnee, der vor einigen Tagen noch zig Freerider ins freie Gelände gelockt hatte. Dann folgt die nächste Schlitterpartie über pickelharten Altschnee. Kein einfaches Unterfangen also, aber motzen wäre an einem Tag wie diesem mehr als unangebracht. Die Sonne steht als gleissender Lichtkegel hoch über Engelberg, und der Himmel könnte kaum blauer sein.

Nur ein Viertel der Verschütteten wird lebend geborgen

Seit über 20 Jahren führt Lucas Iten seine Gäste durch die Bergwelt und gibt ihnen sein Wissen über Schnee und Lawinen weiter. Ein Beruf, dessen Risiko man sich bewusst sein und das man akzeptieren muss – wie auch beim Freeriden. Das 3x3-Schema habe ihm schon mehrmals das Leben gerettet, sagt er. Ein Konzept, entwickelt durch den Lawinenexperten Werner Munter, das dazu dient, die Lage für eine Abfahrt im freien Gelände zu beurteilen und aufgrund der Risiken zu entscheiden, ob man die Abfahrt machen sollte – oder eben nicht.

Entschieden wird anhand verschiedener Kriterien wie zum Beispiel Schneeverhältnisse, Steilheit, Können und Sicht. Im Laufe des Tages führt uns Lucas in dieses Schema ein, zeigt auf, wie man Risiken vermindern und umgehen kann. Wissen, das sich jeder aneignen sollte, der sich neben die Piste begibt, denn Lawinen kommen schnell und unerwartet und sind in vielen Fällen tödlich. Laut der Berner Zeitung gab es diesen Winter bislang 14 Lawinentote. Lucas erklärt:

«Etwa die Hälfte der Menschen, die in eine Lawine kommen, sind tot, wenn der Schnee zum Stillstand kommt. Und zirka die Hälfte derer, die den Niedergang überleben, sterben nach 15 Minuten im Schnee.»

Nur rund ein Viertel der Menschen, die in eine Lawine kommen, können also lebend geborgen werden – keine erfreuliche Bilanz. Und genau deshalb ist die Prävention so wichtig. «Man muss wissen, wie man das Risiko kalkulieren kann und worauf man achten muss», so der Bergführer.

Die verschiedenen Schneeschichten sind wie Legosteine aufeinandergesetzt. Bild: Kristina Gysi (Engelberg, 21. Februar 2021)

Nach einem lehrreichen Morgen führt uns Lucas in einen felsigen Sonnenhang im Laub, einer der «Big5» in Engelberg: Freeride-Abfahrten par excellence, erreichbar mit dem Skilift. Rasten und das Hirn durchlüften, während der Blick über gewaltige, schneebedeckte Berge schweift, darin eingekesselt, weit unten im Tal und im Sonnenlicht glitzernd, das Dorf von Engelberg. Vereinzelte Böen wehen losen Schnee in den Nacken – und das Brötchen des Bergführers den Abhang hinunter. Jeder andere hätte sich wohl davon verabschiedet, nicht so Lucas. Dieser hechtet hinterher, agil wie eine junge Gämse, taucht nach wenigen Minuten samt Mittagessen hinter einem Steinbrocken auf und ruft triumphierend: «Ich hab’s!» Der Mittag ist gerettet.

Was es bedeutet, Bergführer zu sein

Während die Morgenstunden der Lawinenprävention verschrieben waren, wird nachmittags der Ernstfall geübt. Sonde, Schaufel, Lawinenverschüttungsgerät, kurz LVS. Auf die Brötchen-Kapriole folgt nun eine LVS-Eskapade: Denn anstatt ein verstecktes Gerät zu suchen, empfangen wir Kursteilnehmer das Signal eines anderen Bergführers und hetzen diesem hinterher. Nach dem zweiten guten Lacher des Tages wird es aber wieder ernst. Lucas zeigt, wie man das Gelände möglichst effizient nach Verschütteten absucht, und eine vergrabene Puppe wird geborgen. Ein makabrer Anblick, dieser Schuh im Schnee. Er löst ein Gefühl aus, das man wirklich nur im Rahmen dieses Kurses empfinden möchte.

Ein Verschütteter wird geborgen. Unten rechts im Bild ist der Fuss der Puppe ersichtlich. Bild: Kristina Gysi (Engelberg, 21. Februar 2021)

Der Tag neigt sich dem Ende zu, und in den letzten Minuten des Kurses wird noch einmal klar, was es bedeutet, Bergführer zu sein: Auf andere Acht zu geben. Auf einer schmalen Traverse im starken Gefälle verliert Kursteilnehmer Moritz die Kontrolle über seine Skis und rutscht den Abhang hinunter. Lucas saust ihm hinterher, stoppt den unfreiwilligen Abgang und hilft ihm auf die zitternden Beine. Einmal mehr wird man sich des Risikos bewusst, das die Berglandschaft bietet. Lucas meint dazu:

«Das Risiko ist das, was das Leben salzig macht, damit es nicht so fade ist.»

Nur versalzen sollte man es nicht, ergänzt Tom. Und genau deshalb ist ein Kurs wie dieser sinnvoll.