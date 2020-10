Engelberg will weniger kalte Betten in Zweitwohnungen – so sollen Besitzer zu mehr Besuchen oder Vermietung animiert werden Während in Engelberg die grossen Hotels und die Titlis-Bahnen unter der Pandemie leiden, erlebt das Gewerbe einen guten Sommer. Einen Grund dafür sieht Tourismusdirektor Andres Lietha bei den Zweitwohnungsbesitzern – und will diese in die Pflicht nehmen. Christian Glaus 01.10.2020, 17.00 Uhr

In Engelberg gibt es 2300 Zweitwohnungen. Bild: Romano Cuonz (2. September 2014)

Die Widersprüche des Tourismus in Coronazeiten werden an kaum einem anderen Ort so offensichtlich wie in Engelberg. Da sind auf der einen Seite die grossen Hotels und die Titlis-Bahnen. Sie leiden massiv darunter, dass die internationalen Touristen ausbleiben. Auf der anderen Seite sind die kleineren Hotels und das Gewerbe. Trotz deutlich tieferer Übernachtungszahlen hatten sie einen guten Sommer zu verzeichnen, wie der Engelberger Tourismusdirektor Andres Lietha gegenüber unserer Zeitung sagt. «Das Dorf war belebt. Sportgeschäften, Restaurants und dem lokalen Gewerbe ist es diesen Sommer sehr gut gelaufen.»

Erst kürzlich wurden die Übernachtungszahlen des Monats Juli vom Bundesamt für Statistik publiziert. Sie zeigen, dass die Logiernächte im Kanton Obwalden rund 40 Prozent unter jenen des Vorjahres lagen:

Nicht in der Statistik berücksichtigt sind Jugendherbergen, Campingplätze oder Zweitwohnungen.

Eindrücklich ist die Zunahme der Schweizer. Rund 40'000 inländische Gäste übernachteten im Juli im Kanton Obwalden – knapp 50 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres:

Die Zahlen für den August liegen noch nicht offiziell vor, bewegen sich laut Tourismusdirektor Lietha aber in einem ähnlichen Rahmen.

Weshalb lebt das Dorf, obwohl so viele Hotelgäste ausgeblieben sind? Für Lietha ist die Antwort klar:

«Neben zusätzlichen Tagesgästen kamen die Zweitwohnungsbesitzer regelmässiger und länger nach Engelberg. Das hat dem Gewerbe sehr geholfen.»

Die Zweitwohnungsbesitzer als Retter in der Not? Liethas Erklärung ist naheliegend. Weil Auslandreisen in Coronazeiten schwierig bis unmöglich sind, nutzt man die Ferienwohnung im Bergdorf öfter. Rund 60 Prozent der Wohnungen in Engelberg sind gemäss dem Tourismusdirektor Zweitwohnungen. Das entspricht rund 2300 Objekten.

Nur während 40 Tagen im Jahr besetzt

Das Problem ist: Zweitwohnungen sind im Schnitt pro Jahr nur während 40 Tagen besetzt, wie frühere nationale Studien zeigten. «Das ist unser Hebel», sagt Lietha. «Wenn wir es schaffen, diesen Wert auf 80 Tage zu erhöhen, ist der Effekt gross. Wir haben diesen Sommer die positiven Folgen gesehen, wenn Zweitwohnungen öfter besetzt sind.» Und wenn noch mehr Besitzer dazu gebracht werden, ihr Feriendomizil zu vermieten, ist der Effekt umso grösser. Es bleiben weniger Betten kalt.

Für Engelberg geht es also um zwei Wege, die Betten besser auszulasten. Einerseits sollen die Besitzer häufiger kommen – hier spielt die Attraktivität der Destination eine wichtige Rolle. Zudem habe Corona mit der Nutzung der Ferienwohnungen fürs Homeoffice neue Potenziale aufgezeigt. Andererseits sollen die Besitzer ihre Feriendomizile vermieten, wenn sie diese nicht selber nutzen. Letzteres ist besonders schwierig, Vorschriften kann man den Besitzern keine machen. Engelberg Tourismus hat eine Plattform aufgebaut, über welche Ferienwohnungen zur Miete angeboten werden können. Auch gibt es einen sogenannten Schlüsselservice. Die Tourismusorganisation übernimmt die gesamte Dienstleistung, von der Schlüsselübergabe bis zum Wechseln der Bettwäsche. Doch von den 2300 Zweitwohnungen werden bisher nur etwa 300 über Engelberg Tourismus angeboten, etwa 300 weitere werden von Privaten direkt angeboten. Lietha sagt:

«Wir würden gerne noch mehr tun.»

Nun will er die Adressen von Zweitwohnungsbesitzern stärker nutzen, mit diesen in einen Dialog treten und sie animieren, zu Vermietern zu werden.

Viele Zweitwohnungsbesitzer verfolgen keine Renditeabsichten

«Kalte Betten sind in jeder Destination ein grosses Thema», sagt Lietha. Ein Beispiel einer Region, die es geschafft hat, Zweitwohnungen besser auszulasten, kann er nicht nennen. Auch Tourismusexperte Jürg Stettler von der Hochschule Luzern spricht von einem schwierigen Unterfangen. Dies auch deshalb, weil viele Zweitwohnungsbesitzer keine Renditeabsichten verfolgten, sondern sich ein Feriendomizil, einen Rückzugsort, schaffen wollten. Hinzu komme, dass sich längst nicht jedes Objekt für die Vermietung eigne.

Eine grosse Chance bestehe deshalb darin, die Destination so attraktiv zu gestalten, dass die Zweitwohnungsbesitzer selber öfter kommen. Oder, dass sie ihr Objekt Freunden und der Familie zur Verfügung stellen. Das schaffe man mit attraktiven Angeboten und Erlebnissen sowie mit Wertschätzung, etwa über vergünstigte Saisonabos. Als Beispiel nennt Stettler die Destination Laax. Diese habe noch nie so viele Saisonabos verkauft, wie im vergangenen Jahr. «Sobald ich die Saisonkarte gekauft habe, ist die Chance gross, dass ich regelmässig zurückkehre. Das Potenzial ist beachtlich.»

Andernorts unterstützt Gemeinde den Wohnungsumbau

Interessant sei der Weg, den Adelboden vor ein paar Jahren eingeschlagen hat. Die Gemeinde unterstützt den Umbau von Zweitwohnungen finanziell. Die Arbeiten erfolgen durch das lokale Gewerbe. Die Besitzer verpflichten sich allerdings, ihre Ferienwohnungen künftig zu vermieten. Pro Jahr werden laut Stettler zwei bis vier Umbauten realisiert.

«Davon profitieren alle. Das Gewerbe dank mehr Aufträgen, die Destination durch ein besseres Angebot und eine höhere Auslastung der Zweitwohnungen.»

Engelberg sei gut aufgestellt, auch mit Blick in die Zukunft. Die Region werde dank der Investitionen der Titlis-Bahnen und des neuen Fünfsternehotels aufgewertet. Es gelte aber, eine gute Balance zwischen Schweizer und ausländischen Gästen sowie zwischen Individual- und Gruppenreisenden zu erreichen. «Es ist daher richtig, wenn Engelberg das bisher ungenutzte Potenzial bei den Zweitwohnungen ausschöpfen will. Eine Schlüsselrolle hat dabei die Tourismusorganisation, welche die Angebote orchestrieren muss.»