Engelberg Zwei Medaillen und zwei Diplome: 1300 Personen feiern die Engelberger Olympioniken Olympiasiegerin Michelle Gisin und die beiden Diplomgewinner Fabian Bösch und Lena Häcki wurden in ihrem Heimatdorf mit tosendem Applaus empfangen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 22.02.2022, 20.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lena Häcki, Michelle Gisin und Fabian Bösch (von links) beim Empfang in Engelberg. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022) Michelle Gisin schreibt Autogramm an Autogramm Bild: Urs Flüeler / Keystone (Engelberg, 22. Februar 2022) Ein Selfie mit dem Skistar darf nicht fehlen. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022) Michelle Gisin erhält von Talammann Alex Höchli eine Holz-Skulptur... Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022) sowie einen Pandabär. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022) 1300 Personen kamen in den Sporting-Park. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022) Fabian Bösch, Michelle Gisin und Lena Häcki beim Empfang in Engelberg. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022) Gross und Klein jubelt den drei Sportlern zu. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022) Michelle Gisin klascht in die Hände. Bild: Urs Flüeler / Keystone SRF-Moderatorin Katharina Locher interviewt Michelle Gisin. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022) Die Olympiasiegerin Michelle Gisin trifft im Saal ein Bild: Urs Flüeler / Keystone (Engelberg, 22. Februar 2022)

Die zur Eventhalle umfunktionierte Tennishalle des Sporting Park Engelberg war am Dienstagabend «pumpe voll.» Gross und Klein versammelte sich im frisch verschneiten Engelberg zu einem Volksfest. Es herrschte tosender Applaus, als Olympiasiegerin und Bronzegewinnerin Michelle Gisin die festlich geschmückte Bühne betrat. Nicht weniger laut wurde es, als die Gewinner eines olympischen Diploms, Lena Häcki und Fabian Bösch, auf die Bühne schritten. Mit einem Fahnenmeer empfingen die 1300 Anwesenden die Olympioniken in ihrem Heimatdorf, um sie für ihre grandiosen Leistungen an den Olympischen Spielen in Peking zu ehren.

Nach der Begrüssung von Moderator Beat Christen erwartete die drei Athleten eine herzliche Gratulation und ein grosses «Willkommen zurück bei uns daheim» von Talammann Alex Höchli. In seiner Begrüssungsrede betonte Höchli den Stolz des gesamten Engelberger Tals auf die weltbesten Leistungen der Sportlerinnen und Sportler und strich heraus, dass es sich bei der Bronzemedaille im Super-G und der Goldmedaille in der Alpinen Kombination von Michelle Gisin bereits um die 14. und 15. Olympiamedaille von einer Engelberger Athletin oder einem Athleten handelt. «Ich glaube, auch in Zukunft dürfen wir proklamieren, dass Engelberg das Dorf der Olympia-Gewinnerinnen und -Gewinner ist», verkündet der Talammann stolz.

«Schweiz Aktuell» schaltete sich live dazu

Für zusätzliche Begeisterung bei den Teilnehmenden sorgte auch die Anwesenheit des Schweizer Fernsehens. Zweimal schaltete die Sendung «Schweiz Aktuell» zu Moderatorin Katharina Locher live ins Klosterdorf, um den Zuschauern zu Hause einen Einblick in die Feier inklusive einem Interview mit Michelle Gisin ins Wohnzimmer zu liefern. «Es ist unglaublich mit zwei Medaillen nach Hause kommen zu können», sagte Michelle Gisin im Interview mit «SRF». Die Stimmung sei «völlig überwältigend» und «all das, was in China gefehlt hat, wird hier tausendmal wettgemacht», sagte Gisin.

Anschliessend überreichte Alex Höchli den Athletinnen und dem Athleten ihre Geschenke für die Leistungen in Peking. Michelle Gisin durfte sich über eine Ski-Engel-Skulptur aus Holz freuen. Gefertigt wurde das Kunstwerk vom Wolfenschiesser Holzbildhauer Bernhard Christen, dem Vater von Olympiasiegerin Nina Christen.

Engelbergs Talammann Alex Höchli überreicht Michelle Gisin eine Holzskulptur. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 22. Februar 2022)

Für Fabian Bösch und Lena Häcki gab es vom Talammann einen Proviant-Geschenkkorb «mit vielen feinen und gesunden Produkten aus unserem Tal».

«Sportlerehrungen in Engelberg wurden schon fast zur Tradition»

Beat Christen hatte sich noch einen speziellen Programmpunkt ausgedacht. Er zeigte Videoausschnitte der drei Athleten von Olympia und liess sie ihre eigenen Leistungen analysieren. Dabei konnte Fabian Bösch spannende Einblicke in seine Gedanken während den Runs gewähren. Lena Häcki erzählte, was sie sich beim Stockbruch am Staffelrennen dachte. «Lass die Tschechin nicht ziehen», habe sie zu sich selbst gesagt. Und Michelle Gisin sagte, sie wisse nicht mehr viel von ihrem Kombi-Slalomlauf. Erst im Ziel im Gespräch mit Wendy Holdener habe sie gemerkt, dass sie einen genialen Lauf abgeliefert hatte. Unisono sprachen die drei schliesslich ihren Dank für die tolle Unterstützung und das zahlreiche Erscheinen der Anwesenden aus.

«Es ist inzwischen schon fast zur Tradition geworden, dass wir alle vier Jahre hier nach Engelberg pilgern und sehr erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler ehren dürfen», sagte Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli, der im Namen des Obwaldner Regierungsrates seine Glückwünsche aussprach. «Es gibt kein Dorf, das so zuverlässig ist an Olympia wie Engelberg», schliesst sich ihm auch Urs Lehmann, Präsident vom Schweizer Skiverband Swiss-Ski an. Lobende Worte erhielten Michelle Gisin, Lena Häcki und Fabian Bösch auch von Seiten des Skiclubs Engelberg und der Sportmittelschule Engelberg.

Nach den Gratulationen sorgten DJ und das Gastroteam für Stimmung. Bei einer Portion Gehacktem mit Hörnli, diversen Getränken und zur Musik des DJ konnten die Anwesenden den Abend zusammen mit ihren Olympia-Heldinnen und Helden ausklingen lassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen