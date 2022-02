Engelberg: Skifahrer bei Lawine tödlich verletzt

Engelberg Zwei Skifahrer abseits der Piste von Lawine mitgerissen – einer verletzt sich tödlich Am Montag wurden zwei Schneesportler in der Variantenabfahrt Laub im freien Gelände oberhalb von Engelberg von einer Schneebrettlawine erfasst und mitgerissen. Einer der beiden Skifahrer wurde dabei tödlich verletzt. 08.02.2022, 11.58 Uhr

Zwei Skifahrer aus Belgien fuhren am Montagnachmittag die Variantenabfahrt Laub oberhalb von Engelberg. Dabei lösten sie nach ersten Erkenntnissen eine Schneebrettlawine aus und wurden mitgerissen.

Einer der beiden Skifahrer konnte aus den Schneemassen ausfahren, der zweite wurde über eine Distanz von rund 540 Meter bis zum Stillstand der Lawine mitgerissen und schwer verletzt. Für den zweiten Skifahrer kamen die Rettungskräfte zu spät: Er verstarb noch auf der Unfallstelle – trotz Reanimation, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt.

Im sogenannten Laub lösen sich ab und zu Schneemassen, so wies der Hang beispielsweise auch im April 2018 einen Lawinenanriss auf. Beat Christen (Engelberg, 1. April 2018)

Gemäss Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) herrscht derzeit die Gefahrenstufe erheblich (Stufe 3 von 5). Das SLF warnt vor verbreitet kritischen Lawinensituationen abseits der Pisten. Demnach entstanden mit Neuschnee und stürmischem Nordwestwind störanfällige Neu- und Triebschneeansammlungen. Die Kantonspolizei Obwalden empfiehlt, die gesicherten und markierten Pisten nicht zu verlassen.

Beim Lawinenniedergang standen die Rega mit einem Helikopter, die Alpine Rettung der Rettungsstation Engelberg und das Care-Team Nidwalden im Einsatz.

Mehrere Tote bei Lawinenabgängen

Am Samstagnachmittag kam ein Skitourenfahrer in Reckingen ums Leben. Bereits am Freitag kamen zwei Personen bei zwei Lawinenabgängen bei Scuol und oberhalb von Lenzerheide ums Leben. Allein in Österreich sind seit Freitag mindestens neun Menschen durch Lawinenabgänge ums Leben gekommen. (pl/dpo)

Informationen zur aktuellen Lawinensituation können auf der Webseite des SLF www.slf.ch abgerufen werden.