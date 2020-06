Engelberger Bahnen straffen Angebot: Sommerabos waren zu wenig gefragt Engelberg setzt auf Mehrfahrten- oder Jahreskarten, die Bahnen bringen ab Sommer neue Angebote. Sie streichen aber zugleich die Sommerabos, die für alle Bahnen gelten. Bisherige Benutzer sind unzufrieden. Philipp Unterschütz 16.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verärgert haben ihn die Engelberger Bergbahnen. Seit Jahren campiert ein Leser dieser Zeitung im Sommer auf dem Camping Eienwäldli in Engelberg. Die grandiose Bergwelt sei der Grund, schreibt er in einem Brief. Deshalb würden er und seine Frau auch häufig die Bergbahnen benützen. In den vergangenen zwei Jahren kaufte das Ehepaar dafür jeweils das Sommersaison-Abonnement für Senioren für 240 Franken pro Person. Das Abo war gültig auf allen Bahnen der Region Engelberg.

Doch dieses Jahr ist es anders. Nicht nur, weil die Saison verspätet begonnen hat. Die Bahnen haben ihr Angebot gestrafft und dabei die Sommersaison-Abonnements, die für alle Engelberger Bahnen gültig sind, gestrichen. Für unseren Leser heisst das, er müsste für Titlis- und Brunnibahnen je ein separates Abonnement kaufen, was ihn total 585 Franken kosten würde. Und weitere Bahnen wie Fürenalp oder Ebnet wären dabei nicht mehr inbegriffen.



Die Brunni Bahn in Engelberg. Corinne Glanzmann (Engelberg, 26. Juni 2018)

In seinem Schreiben wirft der Leser vor dem Hintergrund des Preissprungs von 240 auf 585 Franken die Frage auf, warum Engelberg nicht in der Lage sei, Dauergästen im Sommer ein passendes Abo anzubieten. Umso mehr, wo nun die Schweizer gebeten würden, nach Corona ihre Ferien im eigenen Land zu verbringen. Ob die Situation eine Folge der gescheiterten Fusion von Titlis- und Brunnibahnen sei?

Ist die gescheiterte Fusion schuld?

Auf diese Frage angesprochen, betonen sowohl Norbert Patt, CEO der Titlisbahnen, als auch Thomas Küng, Geschäftsführer der Brunni­bahnen, dass der gescheiterte Zusammenschluss nichts mit der Abschaffung der Sommerkarten zu tun habe. Beide räumen zwar ein, dass die Produkte­gestaltung einfacher und flexibler wäre, wenn Titlis und Brunni ein Unternehmen wären.



«In diesem Fall handelt es sich aber um ein Produkt, welches am Markt nicht gefragt war», stellt sich Thomas Küng hinter die Abschaffung. Dass in den vergangenen zwölf Jahren nur vereinzelte Sommersaisonkarten für Senioren verkauft wurden, sei nicht der einzige Grund, erklärt Norbert Patt. «Wir wollen unseren Stammgästen unsere Destination während 365 Tagen im Jahr anbieten – dazu gehören vor allem auch Produkte, die mit dieser Philosophie kongruent sind, sprich: Jahreskarten – das ist unser Premiumprodukt, das ist unser Fokus!» So gibt es weiterhin Jahres-, Mehrtages-, Wintersaison- und Skitageskarten, welche in der gesamten Destination gültig sind. Für Senioren kostet die Jahreskarte beispielsweise 870 Franken. Diese sei wesentlich gefragter als die Abos nur für die Sommersaison.



Rotair am Titlis Bild: PD

Weniger abhängig vom Tagestourismus

Die Sommerkarte für alle Bahnen in Engelberg hätte seit längerer Zeit nicht mehr ins Produkt-/Preisgefüge der verschiedenen Angebote gepasst, sagt Norbert Patt. Produkte müssten auch wieder verändert und neue Produkte geschaffen werden können. Dass dies für ein paar Gäste bedeute, dass sie auf andere Angebote ausweichen müssten, sei dabei unvermeidlich, betonen die beiden Geschäftsführer. «Für Aufenthaltsgäste sind Mehrtageskarten oder flexible Produkte grossmehrheitlich interessanter», erklärt Thomas Küng, warum die Abschaffung auch in die Strategie passe, dass die Bahnen weniger vom Tagestourismus abhängig sein wollen.



Es gebe aber auch lohnenswerte neue Angebote, bei welchen Aufenthalts- und Tagesgäste zusätzlich profitieren könnten, sagt Thomas Küng. «So haben wir zum Beispiel für diesen Sommer den BrunniPass entwickelt. Dies ist eine flexible und übertragbare Mehrfahrtenkarte mit 5-jähriger Gültigkeit vor allem für die Sommersaison, welche Rabatte auf Einzelfahrten bis zu 30 Prozent ermöglicht». Zudem sei es nun der erste Sommer, in welchem man auf der Luftseilbahn Brunni mit dem GA freie Fahrt habe. Ein neues Angebot vor allem für Schneesportler, Biker und Aktive gibt es ab diesem Sommer am Titlis mit der Jahreskarte Titlis Card. Diese «Family-all-in-Karte» ist ausschliesslich auf der Titlis-Seite gültig und hat den Fokus Familien und vor allem Familien mit älteren Kindern bis 29 Jahre.



Neue Angebote überwiegen Verlust der gestrichenen Produkte

Der neue Engelberger Tourismusdirektor Andres Lietha sagt, es sei zwar bedauerlich, dass im Einzelfall manchmal Gäste auf andere Produkte ausweichen müssten. Aber: «Die beiden Engelberger Bahnen lancieren sehr attraktive Produkte, welche insbesondere auch längere Aufenthalte fördern. Ich denke der Gewinn durch die neuen Angebote überwiegt den Verlust der gestrichenen Angebote ganz klar.»