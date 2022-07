Engelberg lädt wieder ein zum Orgelsommer

Engelberger Orgelsommer Renommierte Gastorganisten setzten sich wieder an die grösste Orgel der Schweiz Vier Spitzenorganisten erforschen ab dieser Woche wieder die Klangwelten der zwei Orgeln in der Klosterkirche Engelberg. 11.07.2022, 14.13 Uhr

Die Orgel steht ganz bescheiden auf der Westempore der Klosterkirche Engelberg. Von aussen betrachtet deutet wenig auf ihre Mächtigkeit hin. Doch hinter der unscheinbaren Fassade, dem Orgelprospekt, verbirgt sich ein Wunderwerk der Klangwelt: die grösste Orgel der Schweiz. Mit der Grösse alleine ist es allerdings nicht getan. Die einst von der Luzerner Orgelbaufirma Goll hergestellte Orgel verblüfft Organisten wie Konzertbesucherinnen und -besucher immer wieder aufs Neue mit ihrer mannigfachen Klangfülle.

Der Engelberger Stiftsorganist Alessandro Valoriani hat hochkarätige Gäste zum Engelberger Orgelsommer eingeladen. Bild: PD

Kein Wunder, freuen sich die Organisten, wenn sie im Rahmen des Engelberger Orgelsommers zur Bestreitung eines Konzerts ins Klosterdorf eingeladen werden. Gerade weil sie selten Gelegenheit haben, auf der grössten Orgel der Schweiz in die Tasten zu greifen, zögern selbst Organisten aus dem Ausland nicht lange, wenn ihnen Gelegenheit geboten wird, die 9097 Orgelpfeifen zum Klingen zu bringen.

Gast aus Paris

Eröffnet wird der Engelberger Orgelsommer diesen Mittwoch von Didier Matry aus Paris. Er ist seit 1997 Titularorganist in der Kirche Saint-Augustin und wird in Engelberg vorwiegend Werke von französischen Komponisten spielen. Dies aus gutem Grund, eignet sich doch die grösste Orgel der Schweiz dank ihrer Klangfarben hervorragend für die Interpretation romantisch angehauchter Kompositionen aus Frankreich.

Eine Woche später nimmt am 20. Juli Hansjürgen Studer an den zwei Engelberger Orgeln Platz. Seit 1989 ist er Organist an der reformierten Kirche Zug. Benjamin Guélat spielt dann am 27. Juli sein Konzert in der Klosterkirche Engelberg. Der Solothurner pflegt dabei das klassische Orgelrepertoire ebenso, wie möglichst alle Musikepochen und -stile.

Zum Abschluss der Konzertreihe wird der Engelberger Stiftsorganist – und somit Hausherr – Alessandro Valoriani in die Tasten greifen. Sein Konzert vom 3. August verspricht ein musikalisches Feuerwerk. (pd/lur)

Hinweis: Die Konzerte beginnen jeweils um 18.30 Uhr, Türöffnung ist um 17.30 Uhr. Es wird empfohlen, sich frühzeitig einen Platz in der Klosterkirche zu sichern. Eintritt frei, Türkollekte.