Obwladen Engelberger Sagenprojekt erlebt seine Uraufführung «D’Eysjumpfärä vom Schteibärg» faszinierte das Publikum mit dem Zusammenspiel von Musik, Erzählung und zeichnerischem Können. Mike Bacher 01.11.2021, 18.58 Uhr

Die Musikgesellschaft Engelberg und die Jodlergruppe Titlis musizieren,Bild: Franz Diego Balli zeichnet im Hintergrund. Bild: Franz von Holzen

«Ist es eine alte Sage oder entstand die Geschichte aus der blühenden Fantasie Robi Kusters?» Die Eingangsworte des OK-Präsidenten Robert Infanger leiteten direkt in den Ursprung des Sagenprojekts. Denn was passiert, wenn «Berger-Edys-Robi» als begnadeter Mundartdichter und Geschichtenerzähler, der Regierungsrat Josef Hess, der atemberaubende Zeichner Diego Balli, die Jodlergruppe Titlis und die Musikgesellschaft Engelberg zusammenkommen? Dieser Gedanke, mit dem das Projekt vor fünf Jahren begann, mündete am vergangenen Wochenende in zwei beeindruckende Abendvorführen im Engelberger Kursaal.

Den Auftakt bildeten die Jodlergruppe Titlis und die Musikgesellschaft, die als Ouvertüre musikalisch passend und auf gewohnt sehr hohem Niveau mit Werken wie «The Witch And The Saint» von Steven Reineke und dem Nachtbüäbä-Juiz die Zuschauer stimmungsvoll in das Sagenprojekt einführten.

Anschliessend leiteten die beiden Sprecher Robi Kuster und Josef Hess mit der Erzählung durch den Abend. In einem eigentlichen Husarenritt durch die Engelberger Talgeschichte wurden historische Entwicklung und märchenhafte Dichtung zu einer kreativen Einheit verschmolzen. Sie bildeten den roten Faden der Handlung, welche der Illustrator Diego Balli vorne fortlaufend «live» zeichnete und damit die Fantasie der Zuschauer zusätzlich anregte. Perfekt dazu abgestimmt setzten die beiden musikalischen Formationen ein, um das Gesprochene und Gezeichnete aufzufangen und zu begleiten. Die Kompositionen von Emil Wallimann trugen gleichsam durch die Handlung. Unter der Gesamtleitung des Dirigenten Guido Weber entstand so gleichsam eine eigentliche «Oper des 21. Jahrhunderts».

Siglinde und der Traum vom Titlis

Die Rahmenhandlung bildete die Erzählung der begüterten, doch faulen und zugleich listigen Engelbergerin Siglinde. Deren Traum ist es, auf den Titlis zu gelangen und die Menschen wortwörtlich von oben herab ansehen zu können. Doch wie sollte dies ohne eigene Plackerei geschehen? Um ihre vielen Freier abzuschrecken, lässt sie verlauten, dass sie denjenigen heiratet, der sie auf den Titlis tragen werde. So mancher davon macht sich auf, die verwöhnte Siglinde hinauf zu tragen. Doch jedes Mal lässt sie diese anschliessend sprichwörtlich wie den Esel am Berg stehen. Doch als sie eines Tages mit zwei Freiern auf dem Gipfel steht (und die übliche Abfuhr erteilt), wendet sich die stürmische Natur gegen sie und ihre beiden Träger. Alle drei kehren nicht mehr von ihrem Abenteuer zurück – und bis heute wartet Siglinde als «Eysjumpfärä» in den Spalten und Krachen des Titlisgletschers auf ihre Rettung.