Engelberger Vereine und Schüler sollen mit einer Mehrfachturnhalle mehr Platz bekommen Die Idee einer Mehrfachturnhalle wird konkret. Gemeinde, Kloster und Sportmittelschule haben erste Pflöcke eingeschlagen. Matthias Piazza 24.01.2020, 18.26 Uhr

Das Klosterdorf erhält eine Mehrfachturnhalle. Bild: Corinne Glanzmann (Engelberg, 22. Januar 2020)

Die Engelberger Vereine und Schüler haben eines gemeinsam: Ihnen fehlt eine grosse Turnhalle. Eine Mehrfachturnhalle steht darum auch schon seit Jahren ganz oben auf der Wunschliste der Engelberger. Auf dem Weg dazu ist man nun einen bedeutenden Schritt weiter. Zusammen mit der Sportmittelschule Engelberg AG und dem Kloster will der Gemeinderat auf dem Areal des Klosters eine Mehrfachturnhalle errichten, wie es in der gemeinsam versandten Medienmitteilung vom Freitag heisst. Zu diesem Ergebnis sind die drei Partner in einer Machbarkeitsstudie gekommen, nachdem sie sich im August des vergangenen Jahres für die Zusammenarbeit entschieden hatten.

Das Projekt biete die Chance, bestehende Bedürfnisse der drei Partner Kloster, Schweizerische Sportmittelschule und Gemeinde optimal abzudecken. Der Standort überzeuge dank seiner zentralen Lage neben Dorf-, Stifts- und Sportmittelschule, biete genug Platz für einen Neubau mit den dafür notwendigen Park- und Veloplätzen und sei sehr gut erschlossen, heisst es weiter.

«Das Raumangebot ist knapp, auch wenn die Primarschüler ihren Sportunterricht teilweise im Sporting-Park absolvieren», sagt Geschäftsführer Bendicht Oggier dazu. Den Primarschülern steht nur eine kleine Turnhalle im Schulhaus Aeschi zur Verfügung, den Oberstufen-, Stifts- und Sportmittelschülern eine Turnhalle bei der Stiftsschule. Vor allem die Vereine und die Schweizerische Sportmittelschule benötigten jedoch zusätzliche Kapazitäten. Das habe eine Bedürfnisabklärung klar gezeigt, hält Bendicht Oggier fest.

Drei Varianten standen zur Wahl

«Das gemeinsame Projekt auf dem Klosterareal überzeugt uns. Wir können Synergien nutzen und so auch Kosten sparen. Dies wäre bei den ebenfalls untersuchten Varianten beim Sportplatz Wyden und beim Schulhaus Aeschi nicht oder weniger der Fall gewesen», begründet Bendicht Oggier die Wahl.

Die Idee ist, dass Kloster, Gemeinde und Sportmittelschule nicht nur Planung, sondern auch den Bau, den Betrieb und die Finanzierung gemeinsam managen. Wer sich wie stark daran beteiligt, sei allerdings noch unklar. «Dies hängt davon ab, welche Partner wie intensiv die Halle benutzen. Dafür wollen wir in einem nächsten Schritt ein Raumprogramm erarbeiten.» Ziel sei ein zweckmässiger Betrieb mit einem sinnvollen Kosten-/Nutzenverhältnis.

Warum die Bürger für die Standortfrage nicht an die Urne gerufen wurden, begründet Bendicht Oggier mit den niedrigen Kosten für die Vorarbeiten. «Die Machbarkeitsstudie kostete die Gemeinde ein paar wenige tausend Franken, womit das Geschäft in der Kompetenz des Gemeinderates liegt.»

In den nächsten Monaten wollen die drei Akteure ein Projekt ausarbeiten und nebst der Finanzierung auch Fragen zur Trägerschaft und der Umsetzung klären. Vorstellbar ist etwa die Gründung einer Gesellschaft. Eine Umzonung braucht es voraussichtlich nicht. Geben die Engelberger dereinst an der Urne oder an der Talgemeinde grünes Licht für den Baukredit, dessen Höhe allerdings noch nicht bekannt ist, soll mit dem Bau im Frühling nächsten Jahres begonnen werden.

Die Frage nach einer Mehrfachturnhalle treibt Engelberg schon seit Jahren um. Ursprünglich wollte der Gemeinderat eine solche Turnhalle beim Sporting-Park realisieren. Die Idee wurde vor Jahren fallengelassen. Die Halle bräuchte nicht nur sehr viel Platz, es werde für den Sporting-Park auch schwierig, diese entsprechend auszulasten, begründete der Gemeinderat vor zweieinhalb Jahren.

Ein weiterer Aspekt sei, dass sich das Angebot des Sporting-Parks stark an Einheimische und Touristen richte. Eine Turnhalle gehöre eher zum Grundangebot einer Gemeinde für ihre Bewohner.