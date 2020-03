Ennetbürgen ist am Wochenende mit dem Postauto wieder im Halbstundentakt erreichbar Nach dem Protest des Gemeinderats Ennetbürgen und verschiedener Kunden hat der Kanton zusammen mit Postauto eine Lösung gefunden. Franziska Herger 24.03.2020, 12.32 Uhr

Ein Postauto bei der Haltestelle Post in Ennetbürgen. Bild: Nidwaldner Zeitung (7. März 2018)

Seit Inbetriebnahme des Fahrplans 2020 verfügt Ennetbürgen an den Wochenenden nachmittags über keine halbstündliche Busverbindung mehr in Richtung Stans. Grund dafür war der Ersatz der bisherigen Zusatzbusse bei grossem Andrang an Wochenenden zwischen Emmetten und Beckenried. Um diese Umstellung ohne zusätzlichen Aufwand vorzunehmen, fuhren die drei betroffenen Kurse nicht mehr über Ennetbürgen.

Dies führte zu Protesten des Gemeinderats und verschiedener Passagiere (wir berichteten). In der Folge prüften der Kanton und Postauto Möglichkeiten, dem Anliegen Rechnung zu tragen. Nun sei eine Lösung gefunden worden, die sowohl den Halbstundentakt via Ennetbürgen als auch die Zusatzkurse von Emmetten nach Beckenried einschliesst, schreibt das Amt für Mobilität am Dienstag in einer Medienmitteilung. Demnach fährt der Bus in Emmetten gegenüber heute vier Minuten früher ab. Da die Fahrplananpassung in allen Systemen des öffentlichen Verkehrs eingepflegt werden und auch die Abfahrtplakate an den Haltestellen ersetzt werden müssen, sei ein zeitlicher Vorlauf notwendig. Geplant ist, die betroffenen Postautokurse ab 2. Mai wieder über Ennetbürgen zu führen. Je nach weiterer Entwicklung der Coronavirus-Pandemie und ent-sprechenden Einschränkungen im Angebot des öffentlichen Verkehrs könne sich dieser Termin verzögern.