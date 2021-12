Obwaldner Regierungsrat plant Umsetzung des Richtplans 2019

Entwicklung Mountainbike, Deponieplanung und Verkehr: Regierungsrat genehmigt Arbeitsprogramm Nach einem langen Weg hin zur Genehmigung des Richtplans 2019 durch den Bund geht es nun an die Arbeit. Im vom Regierungsrat verabschiedeten Arbeitsprogramm sind die Themen Verkehr, Natur und Landschaft sowie Tourismus und Freizeit im Fokus. 17.12.2021, 16.04 Uhr

Der Kantonsrat hat den kantonalen Richtplan bereits am 12. September 2019 genehmigt. Die anschliessende Prüfung und Genehmigung durch den Bund hat mehr Zeit als ursprünglich erwartet in Anspruch genommen. Nach einer Zweiteilung der Prüfung hat der Bund am 18. Juni dieses Jahres schliesslich das OK gegeben und seine Auflagen bekanntgegeben. «In seinem Prüfungsbericht stellt der Bund fest, dass der Kanton Obwalden die Stossrichtung der künftigen räumlichen Entwicklung zweckmässig festlegt und die raumplanerischen Randbedingungen schafft, um sich als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu positionieren», fasst Baudirektor Josef Hess den Bericht in einer Medienmitteilung des Regierungsrats zusammen.