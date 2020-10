Nach Nidwalden und Obwalden greift auch Engelberg von Corona gebeutelten Unternehmen und Familien unter die Arme Mit einen kommunalen Hilfsfonds will die Gemeinde coronabedingte Härtefälle mildern. Bisher sind rund 120'000 Franken beisammen. Aus den kantonalen Fonds in Ob- und Nidwaldens floss schon reichlich Geld. Matthias Piazza 27.10.2020, 17.06 Uhr

Engelberger Klein- und Kleinstbetriebe, Vereine, Privatpersonen und Familien, die wegen der Coronakrise in finanzielle Bedrängnisse kommen, werden von der Gemeinde Engelberg mit bis 2500 Franken unterstützt. Es handelt sich um Beiträge, die sie auch nicht zurückzahlen müssen. Möglich macht dies der neugeschaffene kommunale Hilfsfonds für Härtefälle, an dem sich die Gemeinde mit 100'000 Franken beteiligt hat. Weitere rund 20'000 Franken sind durch private Spenden zusammengekommen, wie die Gemeinde Engelberg am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt.

«Die Kredite des Bundes, Kurzarbeitsentschädigungen sowie der kantonale Härtefallfonds können die massiven wirtschaftlichen Einbrüche nicht in jedem Fall abfedern», begründet Gemeinderat Martin Zumbühl, warum die Gemeinde trotz der Sozialhilfe und der unsicheren Aussichten bei den Steuereinnahmen diesen Fonds einrichtete. Im Vergabegremium sitzen die ehemalige Frau Landammann Elisabeth Gander, die ehemalige Kantonsratspräsidentin Martha Scheuber-Langenstein (beide aus Engelberg) und die Finanzverwalterin Andrea Tschannen.

Bereits Ende Juni hatte der Gemeinderat beschlossen, einen solchen Fonds zu schaffen. Dieser tritt nun in Kraft, nachdem die Details erarbeitet wurden. Zu spät sei dies nicht. «Wir glauben, der Zeitpunkt für diesen Fonds ist genau richtig. Wir sehen uns mit einer zweiten Welle konfrontiert, vor Beginn unserer wichtigen Wintersaison. Das kann in einem Dorf, das so auf den Tourismus ausgerichtet ist, besonders einschneidend sein», hält Martin Zumbühl fest.

Rund 4 Millionen aus dem Obwaldner Fonds wurden ausgeschüttet

In Obwalden gibt es bereits einen kantonalen Hilfsfonds. Bisher wurden rund 4 von 5 Millionen Franken ausbezahlt – an Personen, Kleinunternehmen oder Vereine, welche durch die Coronapandemie in finanzielle Notlage geraten sind. Gut 400 Unterstützungsanträge wurden genehmigt. Hinter dem Fonds steht die seit Jahrzehnten in Sarnen ansässige Investorin und Unternehmerin Eva Maria Bucher-Haefner, welche die 5 Millionen spendete. Mit über 1 Million flossen anteilsmässig die meisten Mittel in den Bereich Gastgewerbe/Beherbergung. Klein- und Mittelbetriebe aus Industrie, Handel, Gewerbe sowie Gestaltung, Kultur, Musik, Events konnten ebenfalls mit fast 1 Million unterstützt werden.

Die meisten Gesuche wurden nach der Eröffnung des Fonds im Mai eingereicht. Ende September wurden die Aktivitäten vorübergehend ausgesetzt. Wann der Fonds reaktiviert werde, sei noch unklar, sagt auf Anfrage Regierungsrat Christoph Amstad. «Wir beobachten die aktuelle Entwicklung genau und sind mit dem Vorsitzenden des Gremiums laufend in Kontakt. Bei Bedarf könnten wir schon morgen die Aktivitäten wieder aufnehmen.»

Nidwaldner Kleinbetriebe erhielten bisher 2,3 Millionen Franken

Im Kanton Nidwalden konnten bisher 245 Kleinbetriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern vom kantonalen Covid-19-Fonds profitieren. Sie erhielten einen einmaligen Betrag über 10'000 Franken, den sie nicht zurückzahlen müssen. In einigen Fällen wurden auch kleinere Beträge gesprochen, knapp 60 Gesuche wurden abgelehnt. 3,6 Millionen Franken wurden bisher in den Fonds einbezahlt, welchen der Hergiswiler Unternehmer Peter Grogg im vergangenen April ins Leben gerufen hatte, um kleine Betriebe zu unterstützen, welche unter der Coronakrise leiden. Er selber steuerte eine Million bei. Andere Privatpersonen taten es ihm gleich. 2,3 Millionen Franken wurde bisher ausbezahlt, wie es bei der Volkswirtschaftsdirektion auf Anfrage heisst.

Diana Hartz, Leiterin der Wirtschaftsförderung Nidwalden, spricht von einem sehr wichtigen Instrument, nebst der Kurzarbeitsentschädigung und den Krediten des Bundes. «Insbesondere ist der Fonds ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Er macht den Unternehmern in dieser sehr schwierigen Zeit Mut, er verbreitet Hoffnung. Die Unternehmer zeigen sich denn auch sehr dankbar für diese Hilfe.» Von der Grösse würden rund 1000 Betriebe in Nidwalden für den Fonds in Frage kommen. Ein Kriterium für den Fonds ist, dass die Firmen seit dem 17. März einen Umsatzrückgang von mindestens 50 Prozent verkraften mussten und ihre Liquidität gefährdet ist. Gemäss Diana Hartz kommen noch immer Anträge rein. Eine Prognose über die Auswirkungen der zweiten Welle auf die Nidwaldner Wirtschaft mag sie nicht machen.

«Die Lage bleibt angespannt. Ich hoffe, dass es keinen zweiten Lockdown gibt.»