«Haus und Energie Obwalden»: So lassen sich Energie und Geld zu Hause sparen Am Donnerstag und Freitag dreht sich im Sarner Spritzenhaus zum vierten Mal alles um Energie in den eigenen vier Wänden. Organisator Stefan Studer hebt die Unverbindlichkeit des Anlasses als grosses Plus hervor. Matthias Piazza 20.10.2020, 15.05 Uhr

Auch Solaranlagen auf Hausdächern (hier in Stans) sind an der Messe Thema. Archivbild: Corinne Glanzmann

Wie lässt sich Heizenergie im Haus sparen? Wann lohnt sich eine Gebäudehüllensanierung? Wie kann man Solarstrom im Ein- oder Mehrfamilienhaus sinnvoll einsetzen? Am Donnerstag und Freitag dreht sich im Sarner Spritzenhaus alles um Energie in den eigenen vier Wänden. An der Fachmesse «Haus und Energie» stehen Unternehmen im Bereich Energieeffizienz den interessierten Besuchern Rede und Antwort. Ab 17 Uhr finden an beiden Abenden jeweils Fachvorträge zum Thema statt. Bereits zum vierten Mal nach 2015, 2016 und 2018 findet diese Veranstaltung mit jeweils gut 850 Besuchern und etwa 550 Teilnehmern an Fachvorträgen statt.