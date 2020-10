Interview Obwaldner CVP-Präsident äussert sich zur «C»-Frage: «Basis der Obwaldner CVP wird an ihrem Namen festhalten wollen» Bruno von Rotz, Präsident der CVP Obwalden, hätte kein Problem, wenn die nationale Partei künftig «Die Mitte» heissen würde. Für Obwalden beurteilt er die Situation allerdings anders. Matthias Piazza 27.10.2020, 05.00 Uhr

Bruno von Rotz, Präsident der CVP Obwalden. Bild: PD

Die CVP will sich umbenennen. Ein neuer Name soll her. Der alte Zopf, das «C» soll abgeschnitten werden. Das jedenfalls schlägt die nationale Parteileitung vor. Sie will die CVP in «Die Mitte» umtaufen. Kantonalpräsident Bruno von Rotz hat kein Problem, wenn das «C» beibehalten würde.

Wo steht die CVP Obwalden in der C-Frage?

Um den Puls bei der Basis zu fühlen, haben wir eine Umfrage bei der CVP Sarnen durchgeführt. Der Grundtenor war, dass man am «C» festhalten möchte. Die Mitglieder begründen dies damit, dass der Partei mit dem Verzicht auf das «C» die christlichen Werte abhandenkommen würden. Eine Umfrage bei sämtlichen gut 800 Mitgliedern der CVP Obwalden lancieren wir im kommenden Februar. Zum Auftakt diskutieren an einem Podium am 3. Februar unser CVP-Regierungsrat Christoph Amstad und CVP-Ständerat Erich Ettlin über diese Frage. Bis dann stehen auch die Ergebnisse der nationalen Umfrage unter den Parteimitgliedern fest, welche bis Mitte Monat dauerte.

Wie denkt die Obwaldner Parteileitung über eine allfällige Namensänderung?

Im Vorstand und in der Geschäftsleitung ist niemand der Auffassung, dass es einen Namenswechsel für die Kantonalpartei unbedingt braucht. Wir haben das Gefühl, dass es für Obwalden so gut ist, wie es ist. Es stimmt für unseren ländlichen, katholisch geprägten Kanton und auch mit unserer politischen Arbeit überein.

Haben Sie Verständnis dafür, dass die Mutterpartei über den Namenswechsel diskutiert?

Ich befürworte die nationale Diskussion. Die CVP Schweiz ist in einer anderen Situation als wir. Als Partei mit dem Wort «christlich» im Namen stösst sie in den vorwiegend protestantischen Kantonen wie Bern und Zürich nicht so auf Akzeptanz. Eine Namensänderung könnte ich darum nachvollziehen. Ich sehe auch kein Problem, wenn die Obwaldner Sektion das «C» noch im Namen behalten würde. An den Inhalten der Partei, ob kantonal oder national, ändert sich ja nichts.

Apropos Inhalt: Die CVP Obwalden hat vor kurzem ihr Leitbild überarbeitet. Warum war dies nötig?

Die Wähler sollen nicht ein vierseitiges Parteiprogramm lesen müssen, um zu verstehen, wo die CVP Obwalden steht. Mit dem Leitbild, wo auf einer Seite die wesentlichen Inhalte erläutert werden, ist unser Profil einfacher erfassbar. Daraus geht klar hervor, dass wir in Wirtschaftsfragen eher rechts der Mitte, bei sozialpolitischen Fragen eher Mitte-links stehen. Wir setzen uns für die Wasserkraft, die übrigen erneuerbaren Energien sowie für eine nachhaltige Umwelt- und Klimapolitik ein, soweit dies die knappen Kantonsfinanzen erlauben. Das wurde bisher zu wenig wahrgenommen.

Erhoffen Sie sich dadurch auch Sitzgewinne bei den nächsten Kantonsratswahlen in zwei Jahren? 2018 hat die CVP ja drei Sitze verloren und ist seither im Obwaldner Parlament noch mit 16 Sitzen vertreten.

Die CVP stellt damit immer noch die grösste Fraktion im Parlament und nimmt ihre politische und staatstragende Rolle damit sehr aktiv war. Der Sitzverlust von 2018 lag sicher auch am Proporzpech bei sieben Wahlkreisen. Aber natürlich erhoffen wir uns, dass sich die Profilschärfung und die aktive Parlamentsarbeit auch positiv auf die kommenden Wahlen auswirkt.

Wie wird die Obwaldner Abstimmung im kommenden Februar ausfallen?

Ich denke, die CVP Obwalden will an ihrem Namen festhalten wollen, was auch eine Bekenntnis zu unserem Kanton ist.