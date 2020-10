Vor 80 Jahren schnellte zum letzten Mal das Fallbeil in Sarnen herunter 1940 wurde in Sarnen Hans Vollenweider zivilrechtlich hingerichtet. Damit endete ein Kapitel Schweizer Justizgeschichte. Matthias Piazza 29.10.2020, 05.00 Uhr

Die rund vier Meter hohe Guillotine im Historischen Museum in Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 7. Oktober 2015)

Kurz nach 2 Uhr in der Früh wird Hans Vollenweider aus seiner Zelle geholt und mit verbundenen Augen in die Werkstatt neben der Sarner Strafanstalt geführt. Dort ist eine knapp vier Meter hohe, aus Luzern herbeigeschaffte Guillotine aufgestellt worden. Innert einer Minute schnellt das Fallbeil in die Tiefe. Zwei Urkundspersonen, zwei Geistliche, der Kantonsarzt sowie Polizisten sind anwesend. Der Name des Scharfrichters bleibt geheim. Der Leichnam Vollenweiders wird per Auto ins Gerichtsmedizinische Institut nach Zürich geschafft.

Die Tötung des 32-jährigen Zürchers am 18. Oktober 1940 war die letzte zivilrechtliche Hinrichtung in der Schweiz. Sie war umstritten, denn die Abschaffung der Todesstrafe war vom Schweizer Stimmvolk bereits zwei Jahre davor, 1938, mit 54 Prozent Ja-Stimmen beschlossen worden. Das neue Strafgesetzbuch, das die Todesstrafe nicht mehr kannte, trat aber erst 1942 in Kraft.

Im Bild zu sehen ist die Kiste mit dem Ersatz-Fallbeil, auf der Vollenweiders Name vermerkt ist, mit Datum und Zeit der Hinrichtung.

Bild: Stefan Kaiser

Zwei blutige Hemden verrieten ihn

Der kaufmännische Angestellte Hans Vollenweider war im Juni 1939 nach 30-monatiger Haft von einem Ausgang nicht mehr in eine Arbeitskolonie zurückgekehrt. In der Folge tötete er auf der Suche nach neuen Papieren und Geld zwei Männer sowie einen Polizisten. Um in den Besitz der Ausweise eines Dritten zu kommen, suchte er per Inserat einen Chauffeur. Mit einem Interessenten fuhr er in einem gestohlenen Wagen von Zürich nach Luzern. Den Chauffeur erschoss er unterwegs und versenkte die Leiche im Zugersee. Um zu Geld zu kommen, überfiel er einen Pöstler, den er ebenfalls tötete, ohne aber etwas zu erbeuten.

Zum Polizistenmord kam es am 23. Juni. Der mittlerweile als Hotel-Hausbursche in Sachseln angestellte Vollenweider hatte sich verdächtig gemacht, als er zwei blutige Hemden in eine Wäscherei schickte. Als der Dorfpolizist kam, um ihn zu kontrollieren, kam es zu einer Rauferei. Vollenweider schoss auf den Polizisten, der zwei Tage später den Verletzungen erlag.

Parlament ohne Gnade

Am 20. September 1940 verurteilte das Kantonsgericht Obwalden Vollenweider zum Tod. Das Obwaldner Parlament lehnte eine Begnadigung vehement ab, obschon sich die Witwe des getöteten Polizisten gegen eine Exekution aussprach. Nach einem missglückten Selbstmordversuch mit einer Glasscherbe wurde die Hinrichtung am 18. Oktober 1940 schliesslich vollstreckt.

Die 1940 letztmals für eine Hinrichtung verwendete Guillotine ist seit 2003 im Historischen Museum Luzern ausgestellt. Die letzte erhaltene Tötungsmaschine der Schweiz zählt zu den wertvolleren Sammlungsstücken, weil neben dem präzis angefertigten Gerüst unter anderem das Originalfallmesser, die Verpackung sowie ein Instruktionsmodell der transportierfähigen Anlage erhalten sind.

Die rund 1 Meter hohe Kopie der original verwendeten Guillotine im Historischen Museum in Luzern, welche bei der Hinrichtung des Verbrechers Hans Vollenweider verwendet wurde. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Das Militärstrafgesetz sah die Todesstrafe in Kriegszeiten noch bis 1992 für Delikte wie Landesverrat, Feind-Begünstigung, Mord und Plünderung vor. Die letzte Hinrichtung, die gestützt auf das Militärstrafrecht vollzogen wurde, fand im Jahr 1944 statt. Der bisher letzte Versuch, die Todesstrafe für Morde in Verbindung mit Sexualdelikten per Initiative wieder einzuführen, scheiterte 2012 an der Unterschriftensammlung. Gleich war es 1985 einem Volksbegehren für die Todesstrafe für Drogenhändler ergangen.

In Nidwalden ist es schon über 200 Jahre her

Nidwalden ist der Schweizer Kanton, in dem die letzte Hinrichtung am längsten zurückliegt – nämlich 203 Jahre. Franz Josef Käslin, Dieb und Wiederholungstäter aus Emmetten, wurde am 29. April 1817 hingerichtet, als in Nidwalden gerade alle damit beschäftigt waren, nicht zu verhungern. 1815 war auf Java der Vulkan Tambora ausgebrochen, was in Europa zu einem «Jahr ohne Sommer» und schweren Missernten führte. «Die Leute essen Gras auf der Weide wie Vieh», schrieb der Stanser Kunstmaler Martin Obersteg im Juni 1817 in sein Tagebuch. Hatten frühere Hinrichtungen oft einen Viertel der 8000 Einwohner Nidwaldens nach Fronhofen gezogen, berührte Käslin, der wiederholt Lebensmittel gestohlen hatte, die Leute kaum noch.