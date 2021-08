Dieser Obwaldner hat eine der grössten Trommelsammlungen Europas

Privater Schatz Eine der grössten Sammlungen Europas: Dieser 82-jährige Obwaldner besitzt mehr als 500 Trommeln Hans Ebersold lebt fast in einem Museum. Instrumente, Kostüme, Bilder und Trommeln bewahrt er zu Hause in Sarnen auf. Insgesamt zählt seine Sammlung über 1000 Objekte. Und zu jedem kennt der rüstige Senior eine Geschichte. Florian Pfister 24.08.2021, 16.00 Uhr

Geschmeidig wie ein 20-Jähriger klettert der 82-Jährige die Leiter hinauf auf den Dachstock. Seine Augen glitzern, wenn er jemandem seine grosse Sammlung zeigen darf. Hans Ebersold hat sie in seinem Leben stetig erweitert. Inzwischen umfasst sie mehr als 1000 verschiedene Objekte.

Rüstig wie ein 20-Jähriger: Hans Ebersold (82) posiert mit seiner Papst-Trommel fürs Bild. Bild: Nadia Schärli (Sarnen, 20. August 2021)

Der Herr der Trommeln, so wird der Sarner genannt. Kein Wunder: Die Schlaginstrumente sind seine Lieblinge. Er besitzt eine der grössten Trommelsammlungen in Europa. Bereits als 4-jähriger Bursche war Hans Ebersold von diesem Instrument fasziniert. Sein Vater hatte ihm damals eine kleine Trommel geschenkt. In der Armee wurde er in die Militärmusik eingeteilt. Während der Rekrutenschule bekam er gar eine Spezialtrommel, welche ihn von den anderen Musikanten abhob. «Nachher musste ich trotzdem nie normale Trommel heimnehmen», schmunzelt Ebersold. Mit 60 trug er zum letzten Mal die Uniform.

Von Napoleon zum Papst ist alles dabei

«Diese hier ist von Napoleon», sagt Hans Ebersold stolz und zeigt auf eine grosse Trommel. «Und von dieser hier gibt es nur zwei Exemplare.» Er deutet auf ein weiteres Stück, das er bereits auf den Tisch gestellt hat. «Eine Trommel steht in Basel, eine gehört mir.» Auf ihr ziert in weiss das Jahr 1689. «Die gehörte der Stadtkompanie in Basel», so der Fachmann. «Jede grosse Stadt hatte eine Wache», weiss er zu erzählen. 5000 Franken hat ihn die Trommel gekostet. Ein Schnäppchen. Das Landesmuseum habe für eine ähnliche Trommel fast das Doppelte bezahlt.

Hans Ebersold besitzt eine der grössten Trommelsammlungen Europas. Bilder: Nadia Schärli (Sarnen, 20. August 2021) Viele seiner Sammlerstücke befinden sich im Dachstock. Die Leiter stellt kein Problem für den 82-Jährigen dar. Stolz präsentiert er seine Trommeln. Er besitzt auch weitere Instrumente wie dieses Serpent. Ein Instrument mit einem Drachenkopf. Alles ist in seiner Sammlung dabei. Auch ein Büdner Alphorn aus Blech. Ein Bild von Bruder Klaus hängt an der Wand von Hans Ebersold. Ebenso eines, das ein Mädchen mit Obwaldner Tracht zeigt. Diese Trommler wurden bildlich festgehalten Hans Ebersold mit seiner Papst-Trommel.

«Das ist die Papst-Trommel», sagt er weiter und hebt ein schwarzes Exemplar mit dem Papstwappen auf. «Ich bin schuld, dass die Schweizergarde diese Holztrommeln bekommen hat.» Vorher hätten sie Basler Trommeln gebraucht, wie sie jede Guggenmusik hat. Das passe doch nicht zu den schönen Uniformen. Als die Garde im Jahr 2005 ihr 500-Jahre-Jubiläum feierte, stellte Hans Ebersold 200 Trommeln in Basel aus und geriet ins Gespräch mit einem Trommelhersteller. Später erhielt die Schweizergarde eben solche Instrumente, wie sie Hans Ebersold stolz präsentiert.

Jedes Stück hat eine Geschichte

Er kann fast nicht mehr aufhören, über seine geliebten Sammlerstücke zu reden. Zu jedem einzelnen Stück weiss Hans Ebersold eine Geschichte zu erzählen. Doch in seinem Haus tummeln sich nicht nur Trommeln. Etliche weitere Musikinstrumente stehen in jedem Winkel seiner Wohnung. Die meisten seiner Sammelobjekte befinden sich im Dachstock.

Auch Exemplare, die weniger bekannt sind, stellt er vor. Er zeigt ein Serpent, ein historisches Blechblasinstrument, das die Form einer Schlange hat. «Diesen Serpent hat man zwischen 1630 und 1850 im Orchester und im Militär gebraucht.» Nur wenige Zentimeter daneben liegt ein Büdner Alphorn aus Blech. «Die Spengler haben das Alphorn hergestellt. Und dieses hier», sagt er weiter und deutet auf ein zweites Alphorn, stamme von Tibet. Ein nächstes Instrument gleicht einer Posaune und besitzt einen Drachenkopf.

Doch nicht nur der Dachstock, die ganze Wohnung gleicht einem Museum: Fasnachtsmasken, Kostüme von Indianern und Militärdirigenten, afrikanische Holzmasken oder Heiligenbilder. Aus allen Teilen der Welt stammen seine Schätze, aber auch einige Kunstwerke aus der Region nennt er sein Eigen. So schmücken Bilder von Bruder Klaus und eines Mädchens mit Obwaldner Tracht die Wand. Nicht alle seine Trommeln befinden sich bei Hans Ebersold zu Hause, der seit 52 Jahren in Sarnen lebt und früher als Gemeindegärtner tätig war. Über 300 antike Trommeln stellt er im Fasnachtslokal der Lälli-Zunft aus, bei der er Ehrenmitglied ist.

Verkaufen kommt nicht in Frage

Mit jedem seiner Stücke hat sich Hans Ebersold ein grosses Wissen angesammelt. Er musste schon im Landesmuseum feststellen gehen, wie alt Trommeln sind. Manches hat er selbst von Reisen mitgenommen, anderes wird ihm mitgebracht. Auch sein Sohn beteiligt sich an der Sammlung, die er wohl eines Tages übernehmen wird. Sie wird von vielen bestaunt. Hans Ebersold erhielt schon manches Angebot für einzelne seiner Schätze. Doch sie zu verkaufen, das kommt für ihn nicht in Frage. Aus einem simplen Grund: Dafür liebt er seine besten Stücke einfach zu sehr.