Ein Obwaldner Hundehalter hat einen Kotbeutelspender erfunden

Erfindung Ein Urschweizer Hundehalter bringt Ordnung ins Kotbeutel-Chaos Heinz Honauer aus Grafenort will herumliegenden leeren Robidog-Säcklein den Garaus machen. Dafür hat er «Bag Over Rope» erfunden, einen Kotbeutelspender für die Leine, den er in Altdorf herstellen lässt. Carmen Epp Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Heinz Honauer, im Bild mit seiner Hündin Gloria, hat einen Kotbeutelspender entwickelt, den «Bag Over Rope». Bild: Carmen Epp (Grafenort, 27. Juni 2022)

Not macht erfinderisch. Den Beweis für dieses bekannte Sprichwort liefert Heinz Honauer aus Grafenort. Der 61-Jährige hat eine Lösung geschaffen für ein Problem, das viele Hundehalterinnen und -halter im Alltag begleitet: das Mitführen von Kotbeuteln.

Angeregt wurde Honauers Erfindergeist durch dessen ersten Hund. «Für mich war klar, dass ich seine Hinterlassenschaften mit Kotbeuteln sachgerecht aufhebe und entsorge», erinnert er sich. So machte er Erfahrungen mit den gängigsten Methoden, Kotbeutel mitzuführen.

Umwelt und Optik leiden

Wie die meisten anderen Hundehalter band er die Plastikbeutel aus den Robidog-Kästen zunächst um die Leine – eine in mehreren Hinsichten unbefriedigende Methode, wie Honauer schildert: «Die Beutel lösten sich unbemerkt, gingen verloren und lagen dann irgendwo herum.» Auch optisch überzeugte die Methode nicht, wie Honauer veranschaulicht:

«Ich hatte einen schönen Hund mit einem schönen Halsband und einer schicken Leine. Da passten die um die Leine gebundenen Kotsäcklein nicht dazu.»

Also verstaute er die Kotbeutel fortan in alle möglichen Taschen seiner Jacken und Hosen. Dies ging nicht nur zum Leidwesen seiner Frau, die dann vor jeder Wäsche erst die vollgestopften Taschen leeren musste. Auch die Umwelt leidet unter dieser Methode, wie Honauer erzählt. «Wenn man in seinen Taschen wühlt, können die Beutel rausfallen, ohne dass man es mitkriegt.» Das schadet beim Spazieren nicht nur der Natur, sondern könne teilweise skurrile Züge annehmen. «Neulich fand ich sogar ein leeres Robidog-Säcklein in einem Einkaufsladen am Boden!»

Ein Kotbeutelspender an die Leine

Nach und nach kamen Kotbeutelspender auf den Markt, doch auch die überzeugten Honauer nicht. «Entweder musste man dafür spezielle Kotbeutelrollen kaufen oder die Spender baumelten mit einem Karabiner am Gürtel.» Das Problem blieb ungelöst. Also sagte sich Honauer:

«Wenn es nichts Besseres gibt, muss man es eben erfinden.»

Ein «bag-over-rope». Bild: PD

Inspiriert von Gürteltaschen für Sackmesser entwickelte der umtriebige Hundehalter zusammen mit einem Hersteller für Gleitschirmzubehör ein Produkt, das er «bag-over-rope» nennt: Ein robustes und waschmaschinenfestes Täschchen («bag»), das mittels integrierter Lasche oder einem Klettverschluss an jeder Hundeleine («rope») angebracht werden kann und Platz für bis zu sechs leere Kotbeutel bietet. «Dank einer eingenähten Schlaufe kann man den letzten Beutel aus dem <bag-over-rope> ziehen», fügt Honauer an. Und volle Beutel können mit einer dazugehörigen Beuteltrageschlaufe kontaktfrei bis zum nächsten Robidog transportiert werden. «Hängt man den vollen Beutel damit über das ‹bag-over-rope›, bleibt ausserdem eine Hand weiterhin frei», erläutert Honauer.

Hergestellt werden die «bag-over-rope» vom Verein Sprungbrett in Altdorf. Bild: PD

Hergestellt wird das Produkt in Altdorf vom Verein Sprungbrett, einer gemeinnützigen Non-Profit-Organisation, die Grundlagen und Strukturen für arbeitslose Menschen in Uri schafft. «Mir war wichtig, dass die Produktion in der Nähe stattfindet und wenn möglich sozial benachteiligte Menschen davon profitieren», erklärt Honauer. Sein Engagement geht zudem noch weiter: So spendet er pro verkauftem «bag-over-rope» 1 Franken an eine Organisation, die sich dem Tierwohl verschreibt, zunächst an den Tierschutzverein Nidwalden, nun an die Stiftung «Tierrettungsdienst – Leben hat Vortritt».

Individualisierbar – und bald im Central Park New York?

Nachdem er selbst von seinem Prototyp so überzeugt war, liess er eine kleine Serie nähen. Inzwischen ist eine bunte Kollektion entstanden.

Heinz Honauer präsentiert einen Teil seiner «bag-over-rope»-Kollektion. Bild: Carmen Epp (Grafenort, 27. Juni 2022)

«Der <bag-over-rope> kann ausserdem individualisiert werden, indem er mit dem Namen des Hundes oder einem Sujet bestickt oder einem Firmenlogo bedruckt wird», fügt Honauer an. Und mit der «Upcycling»-Linie lassen sich aus Stoffen, die sonst auf dem Abfall landen würden, ganz individuelle Exemplare herstellen.

Bild: PD Bild: PD Für Luna und Gustl: Der «bag-over-rope» lässt sich individuell besticken. Bild: PD

Honauer bringt seine Erfindung via Onlineshop auf seiner Website, in vier Tierarztpraxen, einem Laden in Engelberg und einem Hundesalon in der Region, hauptsächlich aber über den Strassenverkauf in Umlauf. Und sie kommt bei den Hundehalterinnen und -haltern gut an, wie er sagt. «Jede dritte Person, die ich auf dem Spaziergang anspreche, kauft einen <bag-over-rope>, Tendenz steigend.» Über 250 Exemplare konnte Honauer so schon an die Frau und an den Mann bringen.

Seit zwei Jahren widmet sich Honauer, der hauptberuflich als selbstständiger Treuhänder für Landwirtschaftsbetriebe tätig ist, in einem 20-Prozent-Pensum seiner Erfindung. Noch kann die Anfrage vom Verein Sprungbrett gemeistert werden. Sollte sich das ändern, könnte sich Honauer auch ein Heimarbeit-Modell vorstellen. Er ist überzeugt, dass seine Erfindung überall dort Potenzial hat, wo eine Kotaufnahmepflicht herrscht – also auch international. So mangelt es dem 61-Jährigen denn auch nicht an einer konkreten Vision:

«Wer weiss, vielleicht gehört der <bag-over-rope> schon bald weltweit zur Standardausrüstung von Hundehaltern von hier bis zum Central Park in New York.»

Infos unter: www.bag-over-rope.ch

