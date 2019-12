Erfolgreiches Jahr für Ob- und Nidwaldner Jungzüchter Die Jungzüchter haben ihre 25. Generalversammlung durchgeführt. 2020 erwartet sie ein intensives Jahresprogramm. Paul Küchler 12.12.2019, 16.23 Uhr

Michael Lussi erhält für seine Vorstandstätigkeit von der Präsidentin Jasmin Küchler eine Glocke überreicht. Bild: Paul Küchler (Ennetbürgen, 11. Dezember 2019)

Als Präsidentin der Jungzüchtervereinigung von Ob- und Nidwalden begrüsste Jasmin Küchler aus Kägiswil am Mittwochabend r in Ennetbürgen zur 25. Generalversammlung rund 80 Personen. Neben den anwesenden Mitgliedern der Vereinigung waren an der Versammlung auch mehrere Gäste und Vertreter aus Zuchtverbänden und bäuerlichen Organisationen beider Kantone anwesend. In ihrem Jahresbericht blickte die Präsidentin auf zahlreiche Erfolge an interkantonalen Wettbewerben und auf Beteiligungen an mehreren Veranstaltungen zurück. Die Mithilfe der Jungzüchter an den kantonalen Tierschauen in Ob- und Nidwalden sei von den Organisatoren sehr geschätzt worden.