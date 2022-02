Kantonsratswahlen: SP Kerns tritt mit sechs Kandidierenden an

Erneuerungswahlen Kantonsrat SP Kerns tritt mit sechs Kandidierenden an – unter anderem mit ihrem bisherigen Vertreter Mit Josef Allenbach, Nicole Ettlin Sersa, Anna Indergand, Josephine von Flüe Haller, Terry Achermann und Kurt von Rotz nominiert die SP Kerns sechs Kandidierende für die kommenden Kantonsratswahlen. 03.02.2022, 18.25 Uhr

Mit diesem Sechser-Team geht die SP Kerns in den Wahlkampf. Bild: PD

Der amtierende Kantonsrat Josef Allenbach tritt an den kommenden Kantonsratswahlen wieder an. Wie die SP Kerns in einer Mitteilung schreibt, will der 60-jährige Familienvater sich auch zukünftig für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen politisch engagieren sowie sozialen und ökologischen Anliegen eine Stimme geben. Der Sekundarlehrer und IT-Verantwortliche engagiert sich seit vielen Jahren innerhalb der SP Obwalden, ist ehemaliger Präsident des Lehrerinnen- und Lehrervereins Obwalden und Delegierter der Pensionskasse Obwalden.