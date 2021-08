Erntezeit Trotz verregnetem Sommer: Brot aus Obwaldner Weizen wird es auch dieses Jahr wieder geben Bäckermeister Marco Berwert hat 2020 erstmals 7000 Brote aus Obwaldner Mehl hergestellt. Dieses Jahr werden es trotz Regen und Hagel mehr sein. Romano Cuonz 17.08.2021, 17.57 Uhr

An den paar wenigen schönen Augusttagen, die es bislang gab, ratterte die riesige Massey-Ferguson-Erntemaschine des Alpnacher Bauern Simon Odermatt über gleich vier Weizenfelder: in Alpnach, Sarnen und Kerns. Der Weizen war reif und konnte endlich geerntet werden. Noch mussten die vier Landwirte, die in Obwalden nach Jahren erstmals wieder Brotgetreide angepflanzt haben, aber um den Lohn für ihre Arbeit bangen. Vorerst konnte keiner von ihnen sein Getreide in der Alpnacher Pfisternmühle abgeben.

Mit dieser Erntemaschine wird der Obwaldner Weizen geerntet.

Initiant Simon Odermatt, der auf seinem Alpnachstader Bauernhof Güetigen mittlerweile zwei Felder angepflanzt hat, erklärte noch am Montag:

«Der starke Regen nach der Blüte liess den Getreideanbau zur Nervenprobe werden.»

Es bestehe die Gefahr, dass Körner in der Ähre gekeimt hätten. Wenn es zu viel Auswuchs gebe, könne man das Mehl zum Backen nicht gebrauchen. Deshalb wartete die gesamte Ernte dieses Jahres in den Kippern der Landwirte.

Der Weizen wird geerntet.

Simon Odermatt nahm von jedem Feld eine Probe und brachte diese zur Bachtalmühle im aargauischen Sins. «Dort gibt es ein Fallzahlmessgerät, das die Backqualität des Weizens bestimmen kann.» Was aber, wenn die Qualität fürs Backen von Broten nicht genügen sollte? «Dann müssten wir unser Getreide, anstatt daraus Mehl für Obwaldner Brot zu machen, dem Vieh verfüttern oder es als Futtermittel verkaufen.» Aber schon einen Tag später, am Dienstag, hatte das bange Warten ein Ende. Franz Sutter, Geschäftsführer der Pfisternmühle, konnte entwarnen. «Ich habe aus Sins soeben den Bericht erhalten, dass der grösste Teil der Obwaldner Ernte nicht ausgekeimt hat.»

Diesmal soll es doppelt so viele Brote geben

Gespannt hatte auch der Schwander Bäckermeister Marco Berwert der Dinge geharrt. Er war es, der im vergangenen Jahr mit viel Initiative und Pröbeln das sogenannte «Tschifeler Brot» kreierte. Simon Odermatt, der damals noch der einzige Obwaldner Weizenproduzent war, überliess der Backstube die Hälfte der vier Tonnen Mehl. Diese verwendete Berwert bis zum letzten Gramm zum Backen von Broten oder anderem Gebäck. Der Bäckermeister erklärt:

«Bis Februar habe ich 7000 Obwaldner Brote hergestellt, dann war das Mehl leider aufgebraucht.»

In der Tat: Das neue «Tschifeler Brot» stiess bei der Bevölkerung auf grosses Interesse. Kein Wunder, setzte Marco Berwert grosse Hoffnung auf die heurige Ernte. «Wenn das Getreide, das nun auf gleich vier Feldern geerntet wurde, qualitativ genügt, kann ich dieses und nächstes Jahr rund 14'000 Brote backen und somit unser einheimisches Produkt das ganze Jahr hindurch anbieten», sagt er. Und:

«Bis zum positiven Bericht sass ich tatsächlich wie auf Nadeln.»

Nach diesem Erfolg, trotz etlicher übler Wetterkapriolen, nimmt das Abenteuer Obwaldner Brot mit Bestimmtheit seinen Lauf. «Obwohl wir alle noch in einer Versuchsphase stecken, gibt uns der Erfolg recht», stellt Simon Odermatt fest. So wird denn in Obwalden auch im nächsten Jahr wieder Getreide angebaut. Und die Landwirte bleiben dabei, den Weizen, nach der Saat, ohne chemische Unkrautbehandlung keimen und wachsen zu lassen.

Mittlerweile sind es sieben Getreidebauern

Noch vor einem Jahr war Odermatt allein auf weiter Flur. Dieses Frühjahr konnte er schon einen Ackerbauverein Obwalden ins Leben rufen. Er steht ihm auch als erster Präsident vor.

«Nun sind wir schon zu siebt.»

Ein Bauer nach dem andern habe sich bei ihm erkundigt. In Alpnach säen Andreas und Markus Langensand Weizen, Andreas Hug besitzt ein Gerstenfeld. In Sarnen beteiligt sich der Bauernpolitiker Peter Seiler am Versuch, und in Kerns sind es Michael Reinhard und Tobias von Rotz. «All diese Betriebe stellen einen Teil ihres Landes für den Ackerbau zur Verfügung», freut sich Odermatt.

Anstelle von weidenden Tieren würde auf den Feldern nun Weizen oder Gerste stehen. Jeder Beteiligte sei sein eigener Unternehmer, jeder baue selbst an. Nur die gewaltige Erntemaschine, die Simon Odermatt vor einem Jahr im Emmental gekauft hat, fährt von Feld zu Feld. «Das Mehl aus unserem Getreide wird auch dieses Jahr in der einheimischen Pfisternmühle gemahlen», so Odermatt.