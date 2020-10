Erste Käseteilung mit dem neuen Pächter auf der Kernser Alp Bergmatt: 380'000 Liter Milch sind zu Sbrinz geworden Käser Patrick Bernet hat seine erste Drei-Monats-Produktion von Sbrinz an die Milchverarbeiterin ausgeliefert. Robert Hess 03.10.2020, 10.59 Uhr

Die erste Käseteilung in der Bergkäserei Bergmatt in der Stöckalp steht an. Bild: Robert Hess (Kerns/Stöckalp, 1. Oktober 2020)

Grosser Tag für den 27-jährigen Käser Patrick Bernet und seine Freundin Ramona Brülisauer: Am Donnerstag konnte der neue Pächter der Bergkäserei Bergmatt rund 400 Laibe Sbrinz à 45 Kilogramm aus der Produktion vom Mai bis Juli vertragsgemäss an die Firma Emmi verkaufen. Der gelernte Käser und Landwirt ist in der Bergmatt Nachfolger von Werner von Rotz, der nach 30 Jahren in den Ruhestand getreten ist. Tatkräftig unterstützt wird der Luzerner Patrick Bernet von seiner Freundin Ramona Brülisauer aus St. Gallen, einer gelernten Bäckerin-Konditorin «mit Alperfahrung», wie sie verrät.