Esaf 2022 Obwaldner auf dem Weg nach Pratteln: Lukas Bernhard und Jonas Burch erzählen von ihren letzten Vorbereitungen aufs Esaf Bei einem Stelldichein auf dem Allweg geben die beiden Schwinger aus Obwalden ihr Ziel für Pratteln bekannt: Ein eidgenössischer Kranz. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Lukas Bernhard (links) und Jonas Burch blicken zuversichtlich nach Pratteln. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetmoos, 13. August 2022)

Geschichtsträchtiger hätte der Treffpunkt mit den beiden Muskelpaketen, Jonas Burch aus Stalden und Lukas Bernhard als Engelberg, nicht sein können. Beim Überfall-Denkmal auf dem Allweg berichten die sympathischen Athleten von ihrem Alltag und den letzten Vorbereitungen auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln.

Jonas Burch, dessen Vater Jungschwingerleiter war, stand bereits als Kindergärtler zum ersten Mal im Sägemehl. Das war 2005, heute ist er 22 Jahre alt. Die ersten Wettkämpfe bestritt Burch 2007. Er erinnert sich:

«Früher war mein Onkel, Stefan Gasser, das grosse Vorbild, später Martin Grab.»

Burchs Lieblingsfeste sind die Bergklassiker, wie er sagt. «Sie sind idyllisch gelegen, und das Publikum honoriert unseren Sport mit grosser Begeisterung.» Als Standschwinger sei der Kurz einer seiner Stärken, und in Zukunft möchte er mehrere Schwünge perfektionieren. «Potenzial gibt es noch an der Bodenarbeit», gibt sich Burch überzeugt.

Jonas Burch hat zwölf Kränze im Kranzkasten

Als grössten Erfolg für ihn wertet Burch den Sieg am Innerschweizer-Nachwuchsschwingertag 2017 in Alpthal. «Der erste Kranz am Schwyzer Kantonalen 2018, die beiden Bergkränze auf der Rigi sowie der Sieg diesen Sommer gegen Werner Schlegel bleiben für mich unvergessen.» Ein Highlight sei auch das Esaf in Zug 2019 gewesen, obwohl er nach vier Gängen die Koffer packen musste. «Zwölf Kränze schmücken meinen Kranzkasten», sagt Burch. Mit der bisherigen Saison sei er zufrieden.

«Es gab aber auch Ups und Downs, und über dem muss ich stehen.»

Das Schwingen habe einen «sehr hohen Stellenwert» in seinem Leben und sei zeitintensiv. Entsprechend «riesig und kaum in Worte zu fassen» sei die Vorfreude auf das Esaf in Pratteln. Burchs Plan: «Ich muss 110 Prozent oder noch mehr geben und im Vergleich zu Zug angriffiger schwingen, damit ich möglichst lange um das Eichenlaub kämpfen kann.» Am Sonntagabend wolle er sagen können, dass er das Beste aus sich rausgeholt habe.

Lukas Bernhard (links) und Jonas Bruch sind bereit für das Esaf in Pratteln. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetmoos, 13. August 2022)

Von Beruf ist Burch Forstwart, ausserdem absolvierte er die Landwirtschaftsschule. Sein Beruf mit Helm und Schutzausrüstung sei schweisstreibend, weshalb er auch mal auf ein Krafttraining verzichte. Da er 100 Prozent arbeitet, werde er am Montagmorgen nach dem Esaf wieder im Forst sein. Zu seinen Hobbys zählt Burch die Landwirtschaft, Skifahren und Treffen mit guten Kollegen.

Lukas Bernhard tritt besonders gerne in der Heimat an

Auch der 26-jährige Lukas Bernhard aus Engelberg steht schon seit Kindesbeinen im Sägemehl. «Als Neunjähriger nahm mich ein Schulfreund mit ins Schwingtraining», erinnert er sich. Davor habe er das Judo besucht, Schwingen habe ihm aber auf Anhieb zugesagt. Er sagt:

«Mir gefiel von Anfang an die Kameradschaft, der Zweikampf und die vielen Wettkämpfe besonders gut.»

Zu seinen sportlichen Vorbildern zählt er Marcel Hirscher und Marco Odermatt. Besonders gerne tritt er auf dem Brünig, am Ob- und Nidwaldner Schwingfest oder am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (Isaf) in der Nähe seiner Heimat an.

Als Karrierehöhepunkte nennt er den Sieg am Ob- und Nidwaldner Kantonalen 2015 in Sachseln und die zwei Innerschweizer Kränze. 15 Mal durfte er bisher Eichenlaub von den Ehrendamen entgegennehmen. Am Esaf in Zug 2019 musste Bernhard im 5. Gang verletzungsbedingt die Segel streichen. «Jetzt betrachte ich den Sport aus einem anderen Blickwinkel, gehe die Sache lockerer an und schätze mich glücklich, schwingen zu dürfen.»

Die letzten Jahre habe er oft zu viel gewollt. Nach seiner Knieverletzung sei er in dieser Saison nur schwer in die Gänge gekommen und habe das Training umgestellt. Den Kurz bezeichnet er weiterhin als eine seiner «Waffen», fügt aber an, dass er seit der Knieverletzung vielseitiger geworden sei.

Leistungsmässig auf dem Höhepunkt

Anstelle einer Krafteinheit streue er nun vermehrt Schwingtrainings ein, so Bernhard. Für jede Woche besteht ein Trainingsplan, der diktiert, wann, wie und wie oft trainiert wird. «Das gibt mir grosse Sicherheit, und ich fühle mich leistungsmässig auf dem Höhepunkt.» So möchte er auch betreffend Esaf «nicht lange um den heissen Brei diskutieren», so Bernhard:

«Das Ziel ist Eidgenössisches Eichenlaub.»

Der Schwingsport bedeute ihm unglaublich viel, vor allem die Kameradschaft. «Vor und während des Kampfs ist man Gegner und am Abend diskutiere und lache ich gerne über das Erlebte mit meinen Kontrahenten.» Es herrsche immer eine friedliche Atmosphäre, die Stimmung unter den Innerschweizern sei ausgezeichnet. Bernhard sagt stolz: «Ich darf mit den Besten trainieren und nur profitieren.»

Nach einem Fest ermöglicht ihm sein Arbeitgeber, den Montagvormittag für die Regeneration zu nutzen. In der Freizeit ist der Zimmermann viel in den Bergen oder auf dem Bike; diesen Sommer absolvierte Bernhard ausserdem die Jagdprüfung.

Bernhard und Burch wünschen sich etwas gemässigte Kritik an den Kampfrichtern. Beide erleben es als Kampfrichter im Nachwuchs in der Praxis, wie schwierig diese Arbeit ist, und begegnen ihnen mit Hochachtung.

