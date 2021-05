Exotischer Sprachkurs Die treuen Fünf: Warum diese Obwaldner seit sieben Jahren Chinesisch lernen Touristisch gesehen würde man China wohl eher mit den Kantonen Luzern oder Zug als mit Obwalden verbinden. Trotzdem gibt Gina Albrecht hier seit vielen Jahren Unterricht in der chinesischen Sprache. Kristina Gysi 14.05.2021, 16.30 Uhr

Es sind die Treuen, die bleiben. Fünf Gesichter lachen an diesem Montagabend, 18 Uhr, in ihre Webcams. Etwas nervöser als üblich vielleicht, weil heute jemand von der Presse dabei ist. Drei Frauen und ein Mann – der unerkannt bleiben möchte – sind heute die Schüler des Chinesisch-Kurses bei Gina Albrecht. Seit rund sieben Jahren lernen sie das Sprechen und Schreiben in der chinesischen Sprache – und bilden somit den festen Kern der Gruppe. «Es kamen und gingen Leute, aber diese hier, die bleiben», sagt die Kursleiterin.

Gina Albrecht (oben, links) mit ihrer Chinesisch-Klasse: Oben rechts sitzt Barbara Christen, darunter sieht man Regula Bruni und unten links Christina Imobersteg. Hinter dem Chatfenster verbirgt sich der fünfte Teilnehmer, die Autorin ist oben in der Mitte zu sehen. Bild: Kristina Gysi (Screenshot)

Ehemalige Schülerin arbeitet heute bei der chinesischen Botschaft

Gina Albrecht kam im Jahr 2009 in die Schweiz, hatte bereits in China an einer Hochschule Germanistik studiert und suchte bald nach einer Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Die Idee eines Chinesisch-Kurses entstand, den sie noch im selben Jahr in Zusammenarbeit mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Obwalden startete. Nicht ohne Stolz erzählt sie, dass sich eine ehemalige Schülerin nach längerer Kursteilnahme für ein Sinologie-Studium entschieden hatte und mittlerweile bei der chinesischen Botschaft arbeite. Zu sehen, wie sich ihre Schüler entwickeln, ist wohl einer der Gründe, weshalb die Chinesin (und heutige Schweizerin) trotz schwindender Teilnehmerzahl nicht ans Aufhören denkt.

Einmal in der Woche sitzen die verbliebenen Teilnehmer – mittlerweile virtuell – zusammen und ackern sich durch die verzweigten Pfade der chinesischen Sprache, entschlüsseln Schriftzeichen, die jenen unserer Sprache nicht unähnlicher sein könnten und sind mittlerweile im Stande, ganze Texte auf Chinesisch zu lesen und zu verstehen. Nach sieben Jahren Lehrzeit sollte das doch sicher möglich sein, könnte man meinen. So sicher ist das aber nicht.

Diese Sprache hat es in sich

Wie komplex und andersartig Chinesisch tatsächlich ist, wird erst nach eineinhalb Stunden Unterricht klar. Denn wer Chinesisch lernen will, muss nicht nur die Sprache und ihre Zeichen, sondern die ganze Denkweise und sogar die Kultur der Chinesen verstehen. Kein einfaches Unterfangen, das viel Disziplin und Lernbereitschaft erfordert. Barbara Christen aus Giswil sagt:

«Manchmal frustriert es mich ein wenig, dass ich nach sieben Jahren Chinesisch-Kurs bei weitem noch nicht alles verstehe»

Trotzdem ist sie immer noch dabei, denn: «die Geschichte hinter der Sprache finde ich sehr faszinierend.» Und es gefalle ihr, etwas Ausserordentliches zu tun.

Die Stimmung in der Gruppe ist locker, man merkt schnell, dass sich die Menschen hier schon länger kennen und mindestens einen gemeinsamen Nenner haben: Das Ziel, Chinesisch gut zu können. Und so helfen sie sich bei Sprech- oder Leseübungen gegenseitig aus der Klemme, indem sie die Wortlücken anderer füllen, machen eifrig Notizen und kommen auf neue Erkenntnisse. Spass an der Sache haben unverkennbar alle. Die Beweggründe für ihre Teilnahme sind, nebst dem Gehirntraining, umso diverser. Während Barbara Christen die vielseitige Herausforderung mag, lernt Regula Bruni aus Liebe zum Land, das sie bereits siebenmal bereist hat. Bruni sagt:

«Mittlerweile habe ich auch viele Freunde in China, mit denen ich mich auf Chinesisch unterhalten kann»

Chinesische Schriftzeichen gleichen einem Geheimcode

Für Menschen, die zuvor noch nie mit der chinesischen Sprache in Berührung gekommen sind, ist der Kurs vor allem eines – aufregend. Und ein klein wenig anstrengend. Es ist unmöglich, ohne jegliche Erklärung auch nur ein einziges Wort oder Schriftzeichen zu entziffern; schliesslich kann man nichts aus einer der Sprachen ableiten, die man bereits in der Grundschule erlernt hat. Aber vielleicht ist es genau das, was das Ganze so fesselnd macht. Die eineinhalb Stunden vergehen schnell. Eine Zeit, die viele kleine, und eine grosse Erkenntnis bringt.

Nämlich: Man darf die chinesischen Schriftzeichen nicht als Buchstaben sehen, wie zum Beispiel Europäer diese kennen, sondern als winzige Zeichnungen. Abhängig von Kombination und Reihenfolge dieser Zeichnungen entsteht ein Wort. Hat man dieses System erst einmal begriffen, erscheint einem die chinesische Schrift wie ein Geheimcode. Auswendiglernen gehört dazu, wenn man sich eine neue Sprache aneignen möchte. Die Schwierigkeit hier ist, dass man die Worte nicht direkt übersetzen kann.

Es bedarf, die Symbole, ihre Bedeutung und die richtige Reihenfolge zu kennen, um einen Satz bilden zu können. Um das zu schaffen, muss man wiederum wissen, wie Chinesen die Dinge betrachten. Hierzu ein kleines Beispiel. Im Chatfenster, das auf dem Bild ersichtlich ist, steht an zweiter Stelle das chinesische Wort für «Baozi» – Teigtasche. Das dritte Wort bedeutet «Handtasche» und das vierte Wort heisst «Paket». Das erste Schriftzeichen ist bei allen drei Worten dasselbe. Es symbolisiert, dass es sich beim Wort um etwas Verpacktes handelt. Zusätzliche Schriftzeichen spezifizieren, was im Detail gemeint ist. Das «zi» am Ende der ersten beiden Worte dient lediglich der richtigen Bedeutung. Würde man nur «Bao» ohne «zi» aussprechen, wäre nicht klar, was gemeint ist – es könnte alles sein, das in irgendeiner Weise verpackt ist.

Aufgrund dieses enormen Hintergrundwissens, das das Verständnis der chinesischen Sprache erfordert, macht Gina Albrecht nicht «nur» Sprachunterricht. In ihrem Kurs lernt man die Denkweise, die Kultur und die Sitten der Chinesen zu verstehen. Etwas, das die treuen Fünf – die normalerweise zu sechst sind – besonders schätzen. Denn so sei jede Chinesisch-Stunde ein kleiner Exkurs in eine völlig andere Welt. Ein bisschen wie Ferien, zumindest für eineinhalb Stunden.