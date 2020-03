Fahrzeuglenker unter Alkohol- und Drogeneinfluss missachtet Stopp-Zeichen der Polizei – Führerschein weg In Sarnen wurde in der Nacht auf Samstag ein Autofahrer festgenommen. Der Fahrer war viel zu schnell unterwegs und muss sich wegen Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum vor der Staatsanwaltschaft verantworten. 07.03.2020, 16.36 Uhr

(sre) Kurz vor Mitternacht am Freitagabend fiel einer Polizeipatrouille in Sarnen ein Auto auf, das mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Sachseln fuhr. Der Fahrer missachtete die Stopp-Zeichen der Polizei und konnte erst nach einer kurzen Nachfahrt mit besonderen Warnsignalen in Sachseln angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Personen.