Fasnacht Die Tychyfärä-Zunft hat einen Zunftmeister mit Plan Die Alpnacher hatten im November kurzerhand Corona XXII. als ihr Oberhaupt gewählt. Florian Pfister 28.02.2022, 17.13 Uhr

Muhaha. Mein Plan ist wunderbar aufgegangen. Ich konnte solch Angst und Schrecken verbreiten, dass mich die Tschyfärä-Zunft Alpnach zu ihrem Zunftmeister gewählt hat. Corona XXII. Welch prächtiger Titel. Die Fasnacht soll unter meinem Regime stattfinden, also schmiedete ich heimlich einen Meisterplan. In Obwalden wollte ich möglichst viele Fasnachtsanlässe verhindern. Und was soll ich sagen? Alpnach hatte solche Angst vor mir, obwohl ich in den letzten Wochen Milde gezeigt habe und somit den Bundesrat davon überzeugen konnte, die Massnahmen aufzuheben. Nur ein Anlass findet noch in Alpnach statt. In Sarnen und Giswil ist es mir halbwegs gelungen, da haben sie wenigsten die grossen Umzüge abgesagt. So geht mein Plan fast perfekt auf, denn nun pilgern alle nach Luzern. Und dort werde auch ich mich unters Volk mischen. Muhaha.