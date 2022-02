Fasnacht Lungerer Oldis liebens gemütlich Nach einem Jahr Coronapause kehrte die Lungerer Oldi-Fasnacht zurück. Robert Hess 27.02.2022, 14.05 Uhr

Gemütliches Beisammensein, gespickt mit viel Humor stand im Mittelpunkt. Bild: Robert Hess (Lungern, 25. Februar 2022)

Die Fans aller Altersklassen ab 25 Jahren haben sie vor einem Jahr schmerzlich vermisst! Dank dem flexiblen Mehrheits-Frauen-OK ging die Oldi-Fastenzeit nun aber bereits am Freitagabend zu Ende. Mit dem Einladungsspruch «Hudlä as Fidlä und Farb ist Gsicht» holten sich das OK und die Bahnhöfli-Wirtefamilie Odermatt viele Stammgäste der traditionellen Oldi-Fasnacht rasch zurück. Wegen der kurzen Frist nach den Lockerungsmassnahmen mussten sich leider einige der Treuen entschuldigen und sich als Trost bereits aufs Treffen 2023 freuen.