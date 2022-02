Fasnachtszeitung 2022: Ohrengrübel

Fasnacht Obwalden 2022 Von Pistenbullys und Bushaltestellen Eine handverlesene Auswahl an Themen wird zur Fasnachtszeit im Ohrengrübel von einer anderen Seite beleuchtet. In diesem Jahr unter anderem: Was hat ein Pisten-Bully in Zürich verloren? Ohrengrübel Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Scheints war es ein Werbegag, als plötzlich ein verloren geglaubter Pisten-Bully vom Titlis in Zürich aufgefunden wurde. Doch: alles Fake News! Dem Ohrengrübel ist es dank aufwendiger Recherchen gelungen, die wahren Hintergründe aufzudecken – und diese sind wahrlich Aufsehen erregend: Die Titlis-Bahnen schreiben rote Zahlen. Weil viele Gäste ausblieben, klafft ein Loch in der Kasse. Doch wie stopfen? Kluger Rat ist teuer, doch wenn VR-Präsident Jean de Wick und CEO Norby Platt die Köpfe zusammenstecken, gibt es immer eine Lösung. So ist nach kurzer Zeit eine gefunden: Da ohnehin immer weniger Schnee liegt, braucht es auch nicht mehr so viele Pisten-Bullys. Also kann man einen davon problemlos an finanzkräftige Interessenten verhökern, dachten sich die zwei.

Gesagt getan. An einem schönen Tag besteigen die beiden so ein Pistenmonster und machen sich auf in die Limmatstadt. Und die Passanten staunen nicht schlecht, als das Fahrzeug unter lautem Gedröhne den Limmatquai entlang «rast».

Zeichnung: Tobit

Selbst die Velofahrenden hüten sich davor, dem Gefährt auf der Kreuzung den Weg abzuschneiden – sonst ein beliebter Zeitvertreib der Zweirad-Enthusiasten. Man will ja nicht Bekanntschaft machen mit dem mächtigen Räumschild, mit dem die Pistenraupe alles vor sich herschiebt.

Auf dem Sechseläutenplatz wird der 500-PS-Apparat schliesslich an den Meistbietenden versteigert. An wen und zu welchem Preis bleibt das gut gehütete Geheimnis von Jean de Wick und Norby Platt. So konnte der Ohrengrübel auch nicht in Erfahrung bringen, wofür der neue Besitzer den Bully einsetzen will. Eines dürfte aber klar sein: Um den Zürcher «Schnee» konsumgerecht aufzubereiten, dürfte das Gerät dann doch ein kleines bisschen zu gross sein.

Ein solch hohes Tempo ist man sich von den Behörden echt nicht gewohnt. Erst gerade darüber abgestimmt (der Beschluss fiel gerade mal am 13. Dezember 2002) und auf den 1. Januar 2004 in Kraft getreten, haben sich die Innerschweizer Kantone jetzt schon um die Umsetzung des «Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen» gemacht. Kennerinnen und Kenner der Gremien können sich diesen horrenden Effort nicht recht erklären. Dennoch soll es bereits erste Opfer gegeben haben.

Zeichnung: Tobit

Auch Pro Cap ist sprachlos: «Die Erhöhung von Buskanten ist ein derart komplexer und plan­ungs­intensiver baulicher Vorgang, dass wir bass erstaunt sind, dass dies so unbürokratisch vonstatten geht», sagt die Sprecherin, die gerade ihre Sprache wieder gefunden hat. Expertinnen und Experten warnen jedoch auch: «Die kurze Planungsphase könnte möglicherweise auch zu unüberlegten baulichen Anpassungen führen. Zudem könnten die Behörden derart gestresst sein, dass andere Dossiers liegen bleiben.» (OG)

