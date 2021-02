Fasnacht Obwalden Nur kurzer Schmudo-Auftritt der Dörfligeister Ramersberg 200 Franken Busse gab es wegen Widerhandlung gegen die Coronamassnahmen für ein paar gemütliche Stunden. Robert Hess 11.02.2021, 18.34 Uhr

Das Fasnachtsvirus der fünf Gründungsmitglieder Urban, Hampi, Florian, Elias und Thomas der Guggenmusig Dörfli-Geister Ramersberg war am gestrigen Schmutzigen Donnerstag offenbar um einiges stärker als das Coronavirus. «Die Bekämpfungsmassnahmen waren uns bekannt und wir mussten ja auch unsern traditionellen Geisterball, die Mottowahl und die weiteren Auftritte absagen», erklärte Vereinspräsident Urban Lohner gestern auf dem Sarner Dorfplatz. «Aber es juckte uns den Fasnachtsauftakt am Schmutzigen Donnerstag nicht einfach zu vergessen», so Lohner weiter, «und wir beschlossen deshalb, als Fünfergruppe mit Kaffeewagen und Konfettisäcken den Dorfplatz mindestens für einige Stunden – mit Maske und Abstand – etwas fasnächtlich zu beleben.»