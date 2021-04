Regionalfussball Spielverbot legt das Vereinsleben des FC Sarnen lahm – es kommt zum «Rausverkauf» Auch der grösste Fussballklub im Kanton Obwalden weiss noch nicht, wie es weitergeht. Corona hat das Vereinsleben fast lahmgelegt. Primus Camenzind 13.04.2021, 16.00 Uhr

Der FC Sarnen trennt sich per Ende April vom Klublokal Seerestaurant Eleven, wo ein Räumungsverkauf stattfindet. Im Bild FC-Sarnen-Präsidentin Nathalie Giger mit Spiko-Chef Alexander Burch. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 12. April 2021)

Es ist Dienstagabend nach Ostern. Auf den Spielfeldern des FC Sarnen herrscht gähnende Leere. Einzig auf dem Kunstrasen trainieren Junioren. Für sie ist das Spielverbot inzwischen aufgehoben. Wir treffen uns im ebenfalls geschlossenen Seerestaurant Eleven mit der Vereinspräsidentin Nathalie Giger und dem Chef der Spielkommission (Spiko) Alexander Burch. Von ihnen möchten wir erfahren, wie der Fussballklub und seine 350 Mitglieder seit mehr als einem Jahr den «Leidensweg Corona» begehen.

Das Innenleben des FC Sarnen war schon Monate vor Beginn der Pandemie ins Wanken geraten. Im Herbst 2019 musste die Vereinsleitung an einer ausserordentlichen Vereinsversammlung die Existenzfrage stellen. Zahlreiche Ressorts im Vorstand waren nicht besetzt, es fehlte an Trainern und Funktionären im Spielbetrieb, und schlussendlich waren auch die sportlichen Erfolge – vor allem jene der 1. Mannschaft in der 2. Liga inter – besorgniserregend. Einzig die finanzielle Lage blieb dank Rückhalt in der Gemeinde und der solidarischen Supportervereinigung stabil. Die Vereinsleitung richtete einen «flammenden Hilferuf» an die Mitglieder und Freunde des FC Sarnen, kam jedoch nicht umhin, für das Weiterbestehen des inzwischen 85-jährigen Vereins ein Ultimatum bis zum Frühjahr 2020 zu stellen. Mit viel Kleinarbeit und Überzeugungskraft schaffte der FC den Turnaround. Die Strukturen kamen wieder auf feste Füsse zu stehen. Fürs Aufatmen blieb allerdings keine Zeit, denn es folgte die Covid-19-Pandemie mit weitreichenden Konsequenzen an.

Bild vom einzigen Sieg der Sarner kurz vor Abbruch der Meisterschaft 2020/21 im Spiel gegen den FC Kickers vom 10. Oktober 2020. Bild: Primus Camenzind (10. Oktober 2020)

Völliger Stillstand des Spielbetriebs

«Auf einmal ging gar nichts mehr», betont Alex Burch. «Weder im Freien noch in der Halle – ein Wintertraining im Team durfte nicht stattfinden.» Die Spieler waren angehalten, sich persönlich fit zu halten. «Kontrollieren konnten wir das allerdings nicht.» Mit dem Verbandsentscheid vom 30. April letzten Jahres wurde die Saison 2019/20 abgebrochen. «Die Rangliste wurde nicht gewertet, was uns vor dem Abstieg in die 2. Liga regional bewahrte», gibt uns Burch zu verstehen.

Anfang Juli war der Trainingsbetrieb wieder erlaubt, und Ende August startete die 1. Mannschaft des FC Sarnen in die Saison 2020/21 der 2. Liga interregional. Das Glück war von kurzer Dauer: Die zweite Coronawelle hatte Ende Oktober einen neuerlichen Abbruch der Meisterschaft zur Folge. Der Spiko-Chef sagt denn auch:

«Seither hat die Mannschaft kein Training und vor allem kein Fussballspiel

unter Wettkampfbedingungen mehr absolviert.»

Kinder und Junioren bis zum 20. Altersjahr dürfen seit wenigen Wochen wieder im Normalbetrieb Fussball spielen, bei den Aktiven – in Sarnen sind das die 1. und 2. Mannschaft – ist das Training seit rund zwei Wochen nur unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Körperkontakt ist nach wie vor verboten.

«Im Amateurfussball gibt es bis heute keine Planungssicherheit, wir warten auf den Entscheid des Bundesrates Mitte April», erklärt Burch. «Ob und in welcher Form die Meisterschaft fortgesetzt werden kann, ist noch nicht entschieden.» Er rechnet mit der Ansetzung der noch ausstehenden Spiele der Herbstrunde 2020 und in der Folge mit dem Abbruch der Saison 2020/21. Aufgrund der schlechten Rangierung Ende Oktober 2020 (auf Platz 14, Ranglistenschlusslicht) wäre für Sarnen der Abstieg in die 2. Liga regional kaum zu vermeiden.

Sportkoordinator soll für mehr Transparenz sorgen

Auch die Präsidentin des Klubs ist realistisch. Trotzdem: «Wir überleben, wir machen weiter», sagt Nathalie Giger voller Optimismus. Wegen Corona sei der Kontakt zu den Spielern in der toten Zeit allerdings etwas dürftig gewesen. «Umso intensiver setzen wir jetzt, beim allmählichen Hochfahren des Spielbetriebs, wieder deutliche Zeichen», sagt sie. Um vor allem dem talentierten Nachwuchs eine Perspektive zu geben, hat die Klubleitung in der Person von Randy Würsch einen Spieler der 1. Mannschaft als Sportkoordinator installiert. Er soll unter anderem für mehr Transparenz zwischen dem Fanionteam, den Nachwuchsmannschaften und der Vereinsführung sorgen.

Finanziell über die Runden gekommen

Giger erklärt uns auch, wie ihr Verein seit Ausbruch der Pandemie finanziell über die Runden kommt: «Trainer und Kaderspieler haben grosszügig auf Vergütungen verzichtet.» Die Zuschüsse des Bundes für die Ausbildung der Junioren (J+S Gelder) entfielen, weil nicht mehr trainiert werden konnte. «Wir haben stattdessen vom Bund Förderbeiträge erhalten und können deshalb nicht sagen, es sei uns in den vergangenen Monaten finanziell schlecht gegangen», erklärt Nathalie Giger. «Für das vom Klub betriebene Seerestaurant Eleven haben wir eine Lösung gefunden», ergänzt sie (siehe Kasten).

Präsidentin Giger ist guter Dinge für die Zukunft. «Nicht zuletzt deshalb, weil wir während der fussballlosen Zeit zusammengehalten und weder Vorstandsmitglieder noch Funktionäre den Verein verlassen haben.»