FDP Obwalden lehnt Vaterschaftsurlaub ab Die Kantonalpartei hat die Parolen für den 27. September gefasst. Sie politisiert auf der Linie der Mutterpartei. 04.09.2020, 14.46 Uhr

(sok) Am Parteitag am Mittwoch den 2. September fasste die FDP Obwalden die Parolen für die kommenden Abstimmungen, wie die Partei am Freitag mitteilte.