Corona-Hilfe FDP Obwalden wirft Bundesrat Ineffizienz vor Die Obwaldner Liberalen sehen die Wirtschaft zunehmend unter Druck. Schuld daran seien vor allem die staatlichen Massnahmen, welche «nur unzureichend» zur Verfügung gestellt wurden. 15.12.2020, 11.32 Uhr

(stp) Die FDP Obwalden hat sich mit einer Mitteilung an den Bundesrat gewandt. Derzeit würden viele Branchen wegen der Corona-Massnahmen leiden. «Diese Situation wird in erster Linie durch die staatlichen Eingriffe in den Markt hervorgerufen», schreibt die kantonale Partei. Die bisherigen Hilfen seien nur unzureichend zur Verfügung gestellt worden und in ihrem Umfang nicht ausreichend.