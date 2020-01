«Feuerwerk der Orgeltänze» in der Pfarrkirche Alpnach Ein Benefizkonzert in Alpnach bietet den Hörern nebst Märschen auch eine Polka von Johann Strauss. 08.01.2020, 18.23 Uhr

Organist Wolfgang Broedel und Registrantin Valérie Halter. Bild: PD

(pd/lur) Am kommenden Sonntag lädt der Sarner Organist Wolfgang Broedel zum Benefiz-Orgelkonzert ein. Die Gäste erwartet ein «Feuerwerk der Orgeltänze», wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. Dieses wird ausnahmsweise in der Pfarrkirche Alpnach gezündet, da sich die Sarner Orgel dazu nicht eigne.