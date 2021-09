Obwalden rechnet mit Plus für 2022

Finanzen Obwalden rechnet für 2022 mit einem Plus Das Budget 2022 des Kantons Obwalden rechnet mit einem Ertragsüberschuss von 3,7 Millionen Franken. Die Massnahmen der Finanzstrategie zeigten Wirkung, so die Regierung, und die Ausgaben zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie seien finanzierbar. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren Aktualisiert 27.09.2021, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Finanzdirektorin Maya Büchi und Finanzverwalter Daniel Odermatt präsentieren das Budget 2021 des Kantons Obwalden. Bild: Martin Uebelhart (Sarnen, 27. September 2021)

«Es ist eine erfreuliche Entwicklung, die wir präsentieren dürfen», sagte Finanzdirektorin Maya Büchi-Kaiser am Montag bei der Vorstellung des Obwaldner Budgets 2022. In jüngster Zeit seien Schlagzeilen wie «Obwalden rechnet mit einem Minus» oder «Obwalden präsentiert Sparmassnahmen» zu lesen gewesen. «Heute ist das ganz anders», betonte Maya Büchi. Der Kanton habe sich von einer «Dauerdiät», vom ewigen Sparen in eine erfreuliche Richtung bewegen können:

«Die vom Regierungsrat eingeleiteten Massnahmen zeigen Wirkung.»

Die Kehrtwende sei nicht einfach so eingetreten. Dahinter stecke harte Arbeit mit dem Ziel, die Kantonsfinanzen auf eine gesunde Basis zu stellen. Und dies im Bestreben, die Dienstleistungen nicht zu sehr hinunterschrauben zu müssen.

Auch die Rechnung für das laufende Jahr sei auf gutem Weg, sagte Büchi weiter. Einnahmeausfälle aufgrund der Coronapandemie seien nicht im befürchteten Mass eingetreten. Und die Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank helfe ebenfalls mit. Auch ein Blick auf die folgenden Jahre zeige positive Abschlüsse der Rechnung.

«Haushälterisch mit Finanzen umgehen»

«Das ist aber kein Freipass für Begehrlichkeiten», hielt Maya Büchi fest. «Wir müssen nach wie vor die Einnahmen und Ausgaben gut im Auge behalten und haushälterisch mit den Staatsfinanzen umgehen.» Denn der Regierungsrat strebe grundsätzlich einen Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag an. Und das ohne Entnahme aus der Schwankungsreserve, betonte sie. Die Regierung gehe davon aus, dass sich die Wirtschaft weiter erhole und man wieder mit einem normalen Wachstum rechnen könne. «Gleichwohl bleiben die Unsicherheiten aufgrund der Pandemie bestehen», räumte sie ein.

«Wir wissen heute noch nicht genau, was uns erwartet. Die Pandemie dauert länger, als wir vor einem oder anderthalb Jahren angenommen hatten.»

Das Budget 2022 des Kantons Obwalden peile bei einem Aufwand von 329,6 Millionen Franken und einem Ertrag von 333,3 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 3,7 Millionen Franken an, sagte Büchi.

Regierung strebt marktgerechte Löhne in der Verwaltung an

Finanzverwalter Daniel Odermatt beleuchtete einzelne Zahlen noch etwas detaillierter. So steige der budgetierte Personalaufwand von 57,4 auf 59,2 Millionen Franken an. Unter anderem seien im Budget 2022 als Folge von Covid-19 erstmals die sieben Stellen in der Fachstelle Covid-19 sowie 1,5 Stellen beim Volkswirtschaftsdepartement budgetiert. Zusätzliche befristete Stellen seien vom Regierungsrat bei der Steuerverwaltung zum Abbau des Veranlagungsrückstandes sowie im Amt für Volks- und Mittelschulen für die Schulpsychologie und Logopädie bewilligt worden.

Maya Büchi ergänzte, es sei dem Regierungsrat sehr wichtig, dass die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung marktgerecht entlöhnt würden. Er habe darum schon im September 2019 entschieden, die Differenz zu den Vergleichskantonen in den Jahren 2020 bis 2023 teilweise zu reduzieren. «Der Regierungsrat beantragt darum dem Kantonsrat mit dem Budget 2022 eine leistungsabhängige Lohnsummenentwicklung von 0,9 Prozent sowie ein Prozent für strukturelle Lohnmassnahmen», sagte sie. Am Personalstopp, der seit 2015 gelte, werde hingegen mit Ausnahme der befristeten Stellen festgehalten.

Deutlich weniger zahlt der Kanton Obwalden im kommenden Jahr in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) ein, wie Daniel Odermatt aufzeigte. Das habe auch Auswirkungen auf die Gemeinden, die sich an der Zahlung des Kantons in den Ressourcenausgleich beteiligten. Für die kommenden Jahre rechnet der Finanzverwalter mit kontinuierlich steigenden Beiträgen. 2022 sind rund 1,5 Millionen eingeplant, bis 2027 dürfte die Zahlung in den NFA auf gut 3 Millionen Franken steigen.

Mehr Geld für die Gesundheitsversorgung

Mit 42,7 Millionen Franken plant die Regierung für die Spitalversorgung rund 2,2 Millionen mehr Budget 2022 als für das laufende Jahr. Corona werde sich hier auswirken, so Maya Büchi. «Die Gesundheitsversorgung kostet etwas und sie wird künftig nicht weniger kosten», betonte Maya Büchi:

«Wir sind daran, unser Spital fit zu machen für die Zukunft.»

Das Regierungsgebäude in Sarnen. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 1. Februar 2021)

In der Investitionsrechnung sind im Budget 2022 Gesamtausgaben von 70,8 Millionen Franken geplant. Durch die Mitfinanzierung von Dritten wie Bund und Gemeinden sowie durch die Entnahme von Vorfinanzierungen in der Höhe von 44,9 Millionen Franken reduzierten sich die Nettoinvestitionen auf 25,9 Millionen Franken, führte Maya Büchi aus. Die Naturgefahrenabwehrprojekte bildeten nach wie vor den Schwerpunkt bei den Investitionen. 2022 sind namentlich Investitionen in den Bereichen Tiefbau (Umfahrung Kaiserstuhl, Kantonsstrassen), Hochbauten (Psychiatrie), Naturgefahrenabwehr (Hochwassersicherheit Sarneraatal, Schutzwaldpflege) sowie Darlehen der Neuen Regionalpolitik (NRP) vorgesehen.

Steuerfuss bleibt unverändert

Der Steuerfuss des Kantons werde 2022 unverändert bleiben. «Wir gehen davon aus, dass die bis Ende 2024 befristete Steuer von 0,1 Steuereinheiten nicht weitergeführt werden wird», sagte Maya Büchi. Sollte sich zeigen, dass die wirtschaftliche Entwicklung positiver verlaufe, könne der Regierungsrat jeweils einen Steuerrabatt vorschlagen. Im Rahmen der Konsolidierung der Kantonsfinanzen sei dies für 2022 nicht vorgesehen, werde aber jährlich überprüft.