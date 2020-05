Finanzspritze nötig: Kantonsspital Obwalden leidet unter Corona Damit dem Kantonsspital Obwalden das Geld nicht ausgeht, leistet der Kanton eine Soforthilfe von rund 4,4 Millionen Franken. Grund dafür sind Einnahmeausfälle, die das Spital wegen der Coronapandemie hatte, wie der Regierungsrat am Mittwoch mitteilte. 06.05.2020, 13.08 Uhr

Das Kantonsspital Obwalden ist wegen Corona selbst zum Patienten geworden. (Archivbild). Bild: Urs Flüeler

(sda) Der Kanton Obwalden ist von dem Virus nur schwach betroffen: bis am Dienstag gab es 79 bestätigte Infektionen. Nach Angaben der Regierung wurden bis am 21. April lediglich vier Personen wegen Covid-19 im Kantonsspital in Sarnen behandelt, sechs weitere in Luzern.