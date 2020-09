Firmgottesdienste in den Pfarreien Sarnen, Schwendi und Kägiswil Festlich ging es zu in den Obwaldner Kirchen, denn es war der grosse Tag der Firmung für die katholischen Teenager. Simon Zollinger 16.09.2020, 18.25 Uhr

In einem feierlichen Firmgottesdienst mit alt Abt Beda Szukics haben sich die Jugendlichen am Wochenende vom 12./13. September in Sarnen, Schwendi und Kägiswil firmen lassen und mit dieser Bekräftigung ihres Glaubens den Eintritt nach der Taufe in die katholische Glaubensgemeinschaft vollzogen.