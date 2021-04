FLÜCHTLINGSHILFE Dieser Obwaldner Student verkauft Olivenöl für einen guten Zweck – sogar ein ehemaliger FCL-Spieler machte schon Werbung Drei Monate hat Yasin Cetin gebraucht, um sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Mit seinem Online-Shop will er die Flüchtlinge auf Lesbos unterstützen. Die Idee kam ihm, als er selbst vor Ort mithalf. Florian Pfister 26.04.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war ein spontaner Entscheid gewesen, den Yasin Cetin fällte, als er im Sommer 2019 das griechische Flüchtlingslager Moria besuchte. Der Obwaldner packte mit an, um den Flüchtlingen auf Lesbos zu helfen. Was spontan begann, sollte zu seinem eigenen Unternehmen führen. Ohne Vorwissen gründete der 26-jährige Jus-Student seinen eigenen Online-Shop. Nun steht das Olivenöl aus Lesbos bereits auf den Regalen eines Bioladens.

Yasin Cetin hilft auf Lesbos, Kleider an Flüchtlinge zu verteilen. Bild: PD

Begonnen hatte alles vor rund zwei Jahren. Zwei Monate wollte Cetin lediglich mit dem Rucksack auf den Schultern durch die Länder Osteuropas reisen. Er erblickte zwar neue Städte, traf neue Leute, doch nach einer Weile reizte ihn das nicht mehr. Immer ähnliche Gespräche, ähnliche Städte – Cetin wollte seine Zeit besser nutzen. Als er in Rumänien war, suchte er im Internet nach dem Begriff Flüchtlingslager. Jenes in Moria war das Nächstgelegene. «Moria war mir zuvor kein Begriff. Ich wusste nicht, dass es das grösste Flüchtlingslager in Europa ist», erinnert sich Cetin. Er entschied sich, am nächsten Tag auf die griechische Insel Lesbos zu fliegen. Er half während vier Wochen einem Ehepaar, das den Flüchtlingen auf Lesbos Kleider verteilt.

Drei Monate bis zum fertigen Shop

Er kam in Kontakt mit einer Familie, welche seit Generationen Olivenöl auf Lesbos produziert. «Es ist bei den Einheimischen sehr bekannt», sagt Cetin. In der Schweiz war es aber nicht geläufig, obwohl es schon mehrfach internationale Preise gewinnen konnte. Das brachte den Studenten auf die Idee, das Olivenöl in die Schweiz zu bringen. «Mit dem Aspekt, Gutes zu tun mit einem hochwertigen Produkt, das man täglich braucht.»

Das Olivenöl gewann schon internationale Preise. Bild: PD

Cetin kehrte in die Schweiz zurück und begann sein Master-Studium. Da seine Vorlesungen nach Bekanntgabe des ersten Lockdowns online stattfanden, kehrte er nach Kerns zu seiner Familie zurück. Dadurch hatte er mehr Zeit, um seine Idee weiterzuverfolgen. Er wollte sein eigenes Produkt daraus machen, das Design selber entwickeln, ein eigenes Logo kreieren. «Ich hatte keine Ahnung, wie so etwas funktioniert, aber ich informierte mich und probierte einfach mal.» Nach nur drei Monaten war der Shop «Nefeli – für uns» im vergangenen August online. Nefeli ist die griechische Göttin der Gastfreundschaft. Diese wird bei den Einheimischen auf Lesbos grossgeschrieben, erklärt Cetin. Dies gilt auch für den Empfang der Flüchtlinge.



So sieht die selber kreierte Flasche von Yasin Cetin aus. Bild: PD

Das Olivenöl kostet 27 Franken, die Bio-Version 32 Franken. Die Flasche fasst 700 Milliliter Öl. Ein Teil des Erlöses entschädigt die Familie auf Lesbos, die das Olivenöl produziert. 20 Prozent des Verkaufspreises gehen an eines von fünf ausgewählten Hilfswerken. Der Käufer kann selber entscheiden, an welches. Die Hilfswerke stammen aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, Nahrung, Kleider und Seenotrettung. Was bleibt eigentlich für Cetin übrig? «Das Unternehmen ist nicht gewinnorientiert, es ist aber auch nicht komplett gemeinnützig,» sagt er. «Es bleibt ein kleines Sackgeld.»

Vertrieb übernimmt ein externes Unternehmen

Cetin erhielt auch Unterstützung von prominenter Seite. Der frühere FCL-Torhüter Jonas Omlin hatte sein Produkt in seiner Instagram-Story geteilt. Die beiden Obwaldner kennen sich von früher, sie haben zusammen beim Team Obwalden Fussball gespielt.

«Ich wusste, Jonas hat Reichweite. Selber hatte ich kein Geld für Werbung, also habe ich ihm einfach geschrieben.»

Danach erhielt der Student mehr Bestellungen, zum ersten Mal kannte er seine Kunden nicht. «Das macht sehr viel Freude.»

Auch der Zürcher Bioladen Bachser Märt wurde auf sein Projekt aufmerksam und nahm das Olivenöl ins Sortiment seiner fünf Läden auf. «Das ist der Hammer», freut sich Cetin. «Vor einem Jahr hatte ich noch nicht einmal eine Website und nun wird das Olivenöl schon in Läden verkauft.» Der Jungunternehmer würde sich darüber freuen, wenn das Olivenöl auch bei einem Laden im heimischen Obwalden verkauft werden würde. «Ich bin offen für Gespräche. Das Projekt soll noch lange weitergehen.»

Yasin Cetin war klar, dass er neben seinem Studium keine Zeit hätte, sein Produkt nach jeder Bestellung selbst zu verpacken. Fündig wurde er hierzu bei einem Familienunternehmen in Rothrist, welches die Logistik übernimmt. Eigentlich wäre diese Lösung für Cetin zu teuer gewesen. Das Unternehmen kam dem Studenten aber entgegen und machte den Vertrieb des Olivenöls zu einem Projekt für seine Lehrlinge.

Der Vertrieb des Online-Shops von Yasin Cetin läuft extern. Bild: PD

2200 Franken kamen bereits zusammen

Bisher konnte er mehr als 550 Flaschen Olivenöl verkaufen, was knapp 400 Litern entspricht. Im Februar erhielten die Hilfswerke die ersten Einnahmen. Rund 2200 Franken sind für sie zusammengekommen. Aufgrund der Pandemie übergab die Familie, bei welcher Yasin Cetin während seines Hilfseinsatzes auf Lesbos gelebt hat, das Geld. Cetin hofft, dass er das Geld bei der nächsten Übergabe im Juli persönlich überbringen kann.

Er verbringt nun das letzte Jahr seines Master-Studiums in Istanbul. Die Stadt sei eindrücklich und er lernt dort Türkisch. Damit kehrt er zurück zu seinen Wurzeln, denn sein Vater stammt aus dem kurdischen Gebiet der Türkei. Im Sommer wird Cetin sein Studium abschliessen und nach Obwalden zurückkehren. Mit dem Anwaltspraktikum in Sarnen wartet bereits seine nächste Station.

Die Website von Yasin Cetins Olivenöl lautet www.nefeli.ch.