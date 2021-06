Obwalden «Es gab Momente, da wollte ich nicht mehr» – eine geflüchtete Syrerin erzählt Am 19. Juni ist Internationaler Flüchtlingstag. Im Fokus steht der Familiennachzug. Nie wird Betul A. aus Sachseln ihre Flucht vergessen. Marion Wannemacher 19.06.2021, 05.00 Uhr

Sie leben in einer hellen, gemütlichen Wohnung in einem Sachsler Block. Betul A. (Name ist der Redaktion bekannt) öffnet die Tür. Die Gesichtsmaske kann ihr freundliches Lächeln nicht verbergen. Gaby Ermacora und sie kennen sich schon eine ganze Weile. Die beiden haben sich durch das kantonale Frühförderungsprogramm für Kleinkinder «Zäme uf ä Wäg» kennen gelernt.

Als Familienbegleiterin betreute Gaby Ermacora aus Sachseln vor Jahren die junge Frau mit Kleinkind und Baby. Ausserdem besuchte die Syrerin ihren Deutschkurs. Damals hatte Betul A. gerade ein Abenteuer durchgestanden. Eins von der Sorte, das man niemandem wünscht. Und das die heute 32-Jährige wahrscheinlich auch nie vergessen kann.

Internationaler Flüchtlingstag in Sarnen auf dem Markt

Um Familiennachzug geht es am diesjährigen Internationalen Flüchtlingstag am 19. Juni. Der Obwaldner Verein Flüchtlingstag-Begegnungstag plant einen Marktstand mit Infomaterial und bietet Fingerfood aus verschiedenen Ländern an. Gaby Ermacora gehört zum Verein. Mittels QR-Code können Interessierte Geschichten von Menschen hören, die von der Trennung von ihrer Familie auf der Flucht berichten. Mittlerweile leben sie in Obwalden.

Gaby Ermacora und Betul A. (rechts). Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 27. Mai 2021)

Eins haben alle Geschichten gemeinsam. Menschen kamen auf der Flucht, getrennt von ihren Familien, an ihre Grenzen. Wie Betul A. Sie war 24, als sie, ihr Mann und die zweijährige Tochter ihre Heimatstadt Hasaka in Syrien verliessen. In ihrer Heimat funktionierte vieles nicht mehr. Betul erzählt:

«Es gab zum Beispiel keine Milch zu kaufen für unser Kind.»

Als ihr Mann in den Militärdienst sollte, war klar, dass er diesen bis Kriegsende nicht mehr verlassen würde. So verkaufte der Chauffeur Lastwagen und ihre gemeinsame Wohnung und ging mit seiner Familie in die Türkei.

Mit gefälschten Ausweisen versuchten die drei, das Land zu verlassen. Nach acht Monaten versuchten sie, nach Zürich zu fliegen. Der Familienvater hatte Glück, Betul und ihre Tochter landeten für eine Woche im Gefängnis. Ihr Mann wollte wieder zu ihr zurück. Doch das war für sie keine Option, im Heimatland hätte ihm Gefängnisstrafe gedroht. So versuchten Mutter und Kind, zu Fuss und mit dem Bus über die bulgarische Grenze zu gelangen, das Vermögen war mittlerweile dahin.



Wandermarathon als Schwangere und ohne Verpflegung

«Mehr als zehn Versuche brauchten wir», erzählt sie. Mittlerweile stellte sich heraus, dass sie wieder schwanger war. Die Fahrten im überfüllten Kleinbus, die Wanderungen in den Bergen ohne Verpflegung über 24 Stunden, das Schlafen im Regen ohne Schutz wird sie wohl nie vergessen. Und auch die heute zehnjährige Tochter erzählt ihr heute manchmal Bruchstücke von Erinnerungen. Betul sagt leise:

«Es gab Momente, da wollte ich einfach nicht mehr.»

An eine Wanderung erinnert sie sich besonders: «Wir mussten etliche Male den Berg hoch und wieder runter, weil der Weg nicht klar war. Irgendwann bin ich nur noch gerutscht, weil die Beine nicht mehr wollten.» Aber auch Hilfsbereitschaft erlebten Mutter und Kind:

«Eine Familie kümmerte sich um uns und sagten, sie würden nicht ohne mich weitergehen.»

Familienwiedersehen scheiterte am Geld fürs Ticket nach Basel

Schliesslich kamen die beiden nach Österreich, wo sie in Haft kamen. Dort berichtete sie der Polizei, dass ihr Mann in der Schweiz sei. Die Caritas in Obwalden half bei der Familienzusammenführung. Im Oktober 2014 endlich, ein Jahr nach der Abreise aus Syrien, waren auch Betul und ihre Tochter in der Schweiz. Einen ganzen Monat dauerte es noch, bis sich Betul und ihr Mann in die Arme schliessen konnten. Betul und ihr Kind mussten in Basel in einer Flüchtlingsunterkunft ausharren, ihr Mann hatte das Fahrgeld nicht, um sie wenigstens zu besuchen.



Krank, im sechsten Monat schwanger und total erschöpft kam die junge Frau nach Obwalden. Auch hier war es nicht immer einfach. Wer zum Beispiel vermietet Flüchtlingen eine Wohnung, wenn nicht klar ist, wie lange diese bleiben? Die Familie ist daran gewöhnt, nicht klein beizugeben. Heute geht es allen gut, Die Tochter und ihr Bruder, der in Obwalden geboren wurde, besuchen Schule und Kindergarten in Sachseln. Vor eineinhalb Jahren kam noch ein Schwesterchen dazu. Aus dem Flüchtlingsstatus F wurde die Bewilligung «B». Betul A. und ihr Mann verzichten auf Geld vom Sozialamt und wollen lieber auf eigenen Füssen stehen. Der Familienvater arbeitet als Pizzaiolo in Sarnen. Sie half bisher in der Küche in einem Saisonbetrieb und einem Café aus, jetzt hat sie sich in einem Betrieb beworben, in dem sie nachts arbeiten möchte.

Ja, Obwalden sei sehr schön, findet Betul. Ihre Eltern und ihre Heimat, die sie seit sieben Jahren nicht gesehen hat, vermisst sie sehr. Ob sie dorthin zurückgehen, wenn der Krieg vorbei ist, weiss sie nicht. Sie sagt:

«Die Kinder wollen hier bleiben.»



Flüchtlingstag am 19. Juni 2021, Marktstand von 8 bis 12 Uhr Dorfplatz Sarnen, mit Fingerfood und Infos zum Schwerpunkt Familiennachzug. Die Geschichten der Flüchtlinge unter https://www.frauenbund-ow.ch/flüchtlingstag.