So leben die ukrainischen Flüchtlinge in der Unterkunft in Giswil

Flüchtlingsunterkunft Giswil Mit 73 anderen Flüchtlingen im Hotel: Wie ist das Leben, wenn man nicht weiss, wann man nach Hause kann? Seit April werden geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in der Kollektivunterkunft in Giswil untergebracht. Betroffene und Betreuende erzählen von ihrem Alltag in einem ständig ändernden Umfeld. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Es sind keine schönen Bilder, die auftauchen, wenn man bei Google nach den Stichworten «Flüchtlinge» oder «Kriegsflüchtlinge» sucht. Bangende Gesichter an Bahnhöfen, auf Booten oder auf der Strasse vermitteln ein Bild von Trauer, von Hoffnungslosigkeit.

Ein völlig anderer Eindruck vermittelt die Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine in Giswil. Bei schönstem Herbstwetter treten Kinder vor dem ehemaligen Hotel Krone in die Pedalen, während einige Erwachsene auf einem Bänkli sitzend den Velos hinterherschauen und dabei ihr Gesicht von den Sonnenstrahlen wärmen lassen. Ein Bild von Gelassenheit und Freude.

Das Hotel Krone in Giswil dient zur Zeit als Unterkunft für 74 ukrainische Kriegsflüchtlinge. Bild: Eveline Beerkircher (Giswil, 18. Oktober 2022)

Die Tür zum Hauptgebäude des Hotels Krone steht offen. An der Rezeption unterhält sich ein Mann aus der Ukraine mit einer von insgesamt fünf Betreuerinnen. «An der Rezeption erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner Hilfe jeglicher Art, sei es, wenn sie ein Zugbillet brauchen oder einen Termin mit der Sozialarbeit haben», sagt Lucia Abächerli. Die Sozialarbeiterin leitet die Obwaldner Kollektivunterkunft für ukrainische Flüchtlinge, die mittlerweile seit mehr als einem halben Jahr in Betrieb ist.

An der Hotelrezeption erhalten die Geflüchteten Hilfe aller Art. Bild: Eveline Beerkircher (Giswil, 18. Oktober 2022)

Beim Rundgang scheint das ehemalige Hotel leer. Das Knarren des Holzbodens und der leicht muffige Geruch von alten Holzmöbeln unterstreichen den Fakt, dass vor dem Frühling dieses Jahres hier drei Jahre lang niemand ein und ausging. Aus einzelnen Zimmern dringen Stimmen in den Gang. Viele der 74 Ukrainerinnen und Ukrainern seien tagsüber unterwegs, treffen sich mit anderen Ukrainern, besuchen Deutschkurse oder machen Ausflüge, erklärt Lucia Abächerli. Einige von Ihnen hätten auch bereits Arbeit gefunden. «Zwei ukrainische Männer können hier in der Region auf dem Bau arbeiten», sagt Abächerli.

Deutsch lernen zählt zu der Hauptbeschäftigung vieler Bewohnenden der Flüchtlingsunterkunft. Bild: Eveline Beerkircher (Giswil, 18. Oktober 2022)

Auch innerhalb der Unterkunft gibt es freiwillige Arbeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner. Mit einem Putzdienst können die Flüchtlinge sich ein Sackgeld verdienen, zwei Männer haben sich in einem Zelt eine Velowerkstatt eingerichtet, in der sie die Zweiräder wieder auf Vordermann bringen, und auch in der Küche ist man froh um die helfenden Hände.

Lucia Abächerli, Leiterin der Kollektivunterkunft. Bild: Eveline Beerkircher

Auch Kinder sollen nicht beschäftigungslos sein. Für die Kleinsten wurde ein Spielzimmer eingerichtet, in dem zwei Mal in der Woche eine Spielgruppe stattfindet. Zwischen drei und sechs Kinder nehmen jeweils teil und eine ukrainische Flüchtlingsfrau unterstützt die Spielgruppenleiterinnen.

Das ehemalige Restaurant des Hotels dient nun als Aufenthaltsraum. Bild: Eveline Beerkircher (Giswil, 18. Oktober 2022)

Nicht alle Bewohnenden wollen wieder zurück

Nicht alle der insgesamt rund 110 verfügbaren Unterkunftsplätze befinden sich im Hotel Krone. Noch vor dem Hotelhauptgebäude wurde im Frühling das Nebengebäude Mondschein mit 18 Zimmer für die Flüchtlinge eröffnet.

Eine Pflegefachfrau mit Übersetzerin bietet dort zwei Mal in der Woche Sprechstunden für die Flüchtlinge an. Ein paar Schritte den Gang hinunter wohnen seit einem Monat Iryna Yakovenko und ihr Mann. Nach kurzen zögern gewährt Iryna Yakovenko ein Einblick in ihr Zimmer – und in ihr Leben.

Die Fenster zum Balkon sind weit geöffnet. Iryna Yakovenko liebt die Aussicht auf die schöne Natur hier in Giswil. «Der Balkon ist ein Traum», sagt sie. Die Zimmer sind allesamt ausgestattet mit eigenem Bad, Kleiderschränken und einem Fernseher. Das Doppelbett mit den weissen Bettlaken in Yakovenkos Zimmer nimmt einen Grossteil des Raumes ein. Der Balkon scheint neben dem Bett der einzige Ort zu sein, an dem das Paar für sich verweilen kann.

Iryna Yakovenko liebt den Balkon in ihrem Zimmer im Haus Mondschein. Bild: Eveline Beerkircher (Giswil, 18. Oktober 2022)

«Klar hätte man lieber eine eigene Wohnung», sagt Iryna Yakovenko. Ausserdem wollte das Paar ursprünglich nicht umgeben von anderen Ukrainerinnen und Ukrainern leben, um schneller Deutsch zu lernen. «Nun mögen wir es hier aber sehr», sagt Iryna Yakovenko. Damit meint sie nicht nur die Unterkunft, sondern die Schweiz allgemein. «Wenn wir in der Schweiz bleiben können, gehen wir nicht mehr in die Ukraine zurück.»

Ein leeres Zimmer, das bei Bedarf eingerichtet werden könnte. Bild: Eveline Beerkircher (Giswil, 18. Oktober 2022)

Keine Arbeit trotz guten Deutschkenntnissen

Eine Nachbarin von Iryna Yakovenko ist Yuliia Adazhii. Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern flüchtete sie nach Kriegsausbruch zunächst zu ihrem Schwager nach Italien. Dort erhielten sie aber keinerlei Hilfe, weshalb sie im April via Chiasso nach Giswil kamen. «Hier werden wir von so netten Leuten betreut, erhalten medizinische Hilfe und können Deutsch lernen», schwärmt die Ukrainerin.

Nicht dass Yuliia Adazhii es nötig hätte, an einem der wöchentlich drei Mal angebotenen Deutschkursen teilzunehmen. Denn Adazhii hat in der Ukraine eine Ausbildung zur Ukarinisch- und Deutschlehrerin gemacht. Das erleichtert einiges: Yuliia Adazhii konnte schon früh im Küchenteam mithelfen, das sieben Tage in der Woche für ein warmes Mittag- und Abendessen sorgt. Gerne würde sie ausserhalb der Unterkunft arbeiten. Eine Stelle liesse sich aber trotz guter Ausbildung und Deutschkenntnissen noch nicht finden.

Yuliia Adazhii ist dankbar für die Unterkunft – will aber sobald wie möglich wieder nach Hause. Bild: Eveline Beerkircher (Giswil, 18. Oktober 2022)

Nachdem das Aufeinandertreffen so vieler unterschiedlicher Charaktere zu Beginn schwierig gewesen sei, habe sich ihre Familie mittlerweile gut eingelebt, sagt Yuliia Adazhii. Hier hätten sie Ruhe und Schutz. Ihre beiden Kinder haben zudem dank den verfügbaren Kapazitäten ein eigenes Zimmer, was allen etwas Luft zum Atmen verschaffe.

Trotzdem ist für Yuliia Adazhii klar: «Wir gehen wieder zurück, sobald wir können.» Zurück in die Heimat, wo sie mit ihrem Mann Äpfel, Aprikosen und Pfirsiche von ihren Bäumen ernten und am Markt verkaufen könne. Sie lässt ihren Blick in die Ferne schweifen.

Betreuerin spürt die Dünnhäutigkeit der Geflüchteten

Valentina Rust ist seit Anfang an für die Betreuung der Geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in der Kollektivunterkunft zuständig. «Wenn man durch das Haus läuft, ist die Stimmung oft sehr gut. Der Humor ist den Menschen nicht vergangen und sie können lachen und Spass haben», sagt sie. Trotzdem sagt sie: «Die Ukrainerinnen und Ukrainer geben sehr wenig von ihren Gefühlen preis.» Erst in einzelnen Situationen mache sich eine gewisse Dünnhäutigkeit bemerkbar.

Valentina Rust betreut die Geflüchteten seit Tag eins. Bild: Eveline Beerkircher

In dem halben Jahr, in dem die Flüchtlingsunterkunft existiert, habe sich ihr Alltag verändert. «Zu Beginn gab es hier weniger Flüchtlinge, aber auch weniger Personal. Die Betreuenden mussten viel mehr selbst anpacken und beispielsweise ein Bett anziehen», so Rust. Mittlerweile sei die Arbeit viel administrativer. Weiterhin aber besteht Rusts Aufgabe darin, den Bewohnenden den Alltag zu erleichtern. Insbesondere bei sprachlichen Barrieren seien diese oft auf Hilfe angewiesen.

Bald werden die verfügbaren Plätze für Flüchtlinge in Obwalden um rund 60 Betten erweitert. Ein zweites Nebengebäude des Hotels Krone, das Blumenhaus, wird Einsatzbereit gemacht. Damit will man sich wappnen für eine mögliche Flüchtlingswelle, verstärkt durch eine mögliche Energiekrise in der Ukraine.

